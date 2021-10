Hacienda se niega a incluir en los Presupuestos el fondo de compensación a las víctimas del amianto

Las víctimas del amianto siguen mirando hacia Madrid con la creciente sensación de que Madrid no siempre las mira. El fondo de compensación que el Congreso se comprometió a aprobar sigue en agua de borrajas, y el vaso se ha derramado: en dos semanas, las asociaciones que reclaman justicia para quienes enferman y mueren por haber estado en contacto con esa peligrosa sustancia se movilizarán para pedir que se cumpla la palabra dada. Para muchos será infinitamente tarde.

"Es un calvario", resume en tres palabras Jon García, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) y compañero de quienes ya no tienen tiempo para esperar: esta lacra sigue cobrándose vidas de trabajadores que estuvieron expuestos a ese mineral altamente cancerígeno. También de sus familiares –mujeres, principalmente– que estuvieron en contacto con los buzos contaminados de los trabajadores.

García habla desde el País Vasco, un lugar donde el amianto golpea con crudeza. En 2017, el Parlamento autonómico reclamó al Congreso la articulación de un fondo de compensación para las víctimas. Empezó entonces un largo camino que hoy acumula ya cinco años de retraso, en medio de los cuales ha habido elecciones, cambios de gobierno y, fundamentalmente, retrasos de todo tipo.

El amianto causa entre 30.000 y 90.000 muertes al año en la UE

Mientras tanto, las víctimas siguen muriendo. Según datos de Asviamie, desde 2000 han fallecido en España más de 7.000 personas a causa de mesotelioma, el tipo de cáncer relacionado con la exposición al amianto. Un informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo publicado este mes señala que "el amianto causa entre 30.000 y 90.000 muertes al año" en la UE, al tiempo que subraya que "el amianto es la principal causa de cáncer de pulmón".

El documento de la Comisión destaca que "el amianto es un agente carcinógeno sumamente peligroso utilizado en todo el mundo en la construcción y en otros materiales en numerosos ámbitos de nuestra vida cotidiana", mientras que "los efectos más nocivos para la salud de las fibras de amianto inhaladas y de las enfermedades relacionadas con el amianto pueden tardar hasta 40 años en manifestarse; que se espera que los casos en la Unión alcancen un máximo en torno a 2025".

Camino empedrado

En abril pasado, el Congreso dio por fin luz verde a la tramitación de dicha iniciativa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del ultraderechista Vox. Sin embargo, la cuestión aún seguiría lejos de dilucidarse: desde entonces, el PSOE ha pedido una prórroga tras otra en el plazo de enmiendas, frenando así los pasos legislativos necesarios para concretar la implementación del fondo de compensación.

Unidas Podemos (UP), socia del PSOE en el Gobierno de coalición, no comparte esa actitud. "Es de justicia que ese fondo de compensación salga adelante", afirma a Público la diputada vasca de UP Pilar Garrido. No en vano, el grupo parlamentario de izquierdas puso este tema encima de la mesa en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el objetivo de conseguir que el Gobierno incluyera este asunto en las Cuentas. De momento no ha tenido éxito.

"La ministra de Hacienda (María Jesús Montero) nos remitió a después de los Presupuestos", explica Garrido, quien no oculta sus discrepancias con la representante del Gobierno en este asunto. "El fondo de compensación para las víctimas del amianto va a ser una de nuestras peleas durante la tramitación parlamentaria de los PGE", remarcó la diputada de UP. Público ha contactado con el Ministerio de Hacienda para conocer su punto de vista sobre este asunto, pero de momento no ha habido respuesta.

Esa falta de avances desespera a las organizaciones que, tanto en Euskadi como en el resto del Estado, representan a las víctimas del amianto. En una reunión mantenida hace pocos días, las asociaciones que trabajan en ese ámbito acordaron fijar una serie de concentraciones para el día 4 de noviembre. Una de las protestas será precisamente ante el Congreso, donde pedirán que se den los pasos necesarios para aprobar la puesta en marcha del fondo de compensación.

"Sin justificación alguna"

"A día de hoy seguimos sin la existencia de un fondo para compensar a los trabajadores. Ello a pesar de que en el año 2017, y a instancias del Parlamento Vasco, se registrara en el Congreso un proyecto de ley para la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto", afirma Asviamie en una circular enviada a los comités de empresa y secciones sindicales con personas fallecidas a causa del amianto en el seno de sus centros de trabajo.

La organización de víctimas vascas destaca en tal sentido que "en este momento dicho Proyecto de Ley está bloqueado por parte del Gobierno central, que sin justificación alguna establece prórrogas constantes, impidiendo que la ley se apruebe", por lo que anima a los comités de empresa a participar en la agenda de movilizaciones previstas para el día 4, que –además de la concentración frente al Congreso– también incluirá protestas en varias ciudades.