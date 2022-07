"Hay gente moribunda por los pasillos y no hay donde meterla": 85 pacientes sin cama en el hospital Gregorio Marañón

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón sufre un colapso crónico de sus servicios de urgencias. Pacientes y trabajadores de este centro madrileño ubicado en el barrio de Retiro comprueban cómo la saturación es sistemática mientras que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo asume como un evento habitual de la sanidad pública. Además, todo en un contexto de incertidumbre ante la séptima ola de covid.

Durante los meses de verano se normaliza la falta de medios y de camas, dado que las comunidades no sustituyen a la totalidad de trabajadores que se van de vacaciones. Madrid, de hecho, es la región que más camas ha cerrado este verano: 1.800, las mismas que la suma de otras nueve comunidades autónomas. En total, en España se van a cerrar más camas este verano que en años previos a la pandemia.

El Gregorio Marañón cerrará durante estos meses 197 camas, en torno a un 20% del total, según fuentes sindicales que están presentes en el hospital. La dirección del hospital no ha facilitado a Público el dato, pese a haberlo solicitado. Este panorama genera fuertes carencias, y según ha podido confirmar este periódico, este miércoles había 85 personas en Urgencias pendientes de ser subidos a planta. 85 pacientes estancados sin ser derivados porque no hay camas para todos.

"No se puede tener a gente sentada en sillas esperando ingresos cuando hay plantas cerradas. Hay gente en los pasillos moribunda porque no tenían donde meterla. Hay tanta gente que a veces se salen de Urgencias y llegan hasta la zona de Rayos. Y hay gente esperando días y días porque no hay camas", comenta una empleada del hospital a Público.

Este miércoles había 85 pacientes pendientes de cama, pero hay días que llegamos a 100 o 110", comenta Carmen Flores, delegada de Comisiones Obreras (CCOO) en el Gregorio Marañon. "La Urgencia está fatal, en verano siempre se ocupan pasillos, pero este año es demasiado. Hay operaciones programadas que no son urgentes que se han pospuesto para mejor momento", asegura.

La saturación del hospital ha llegado a que varios trabajadores se enfrenten a la dirección: "Una zona del centro [llamada hospital de día] cierra a las 21.00 horas, pero esta semana hubo que mantenerla abierta y meter camas de urgencia con enfermos. Había gente muy malita en sillas que se llevaron allí", narra una trabajadora.

Cosas como esta han llevado a que varios trabajadores se enfrenten a la dirección: "A raíz de la pandemia, una salita de espera para familiares ubicada fuera, en la puerta de urgencias, se habilitó para poner respidadores y oxígeno. Ahora está con camas y para llevar a los pacientes a esa sala hay que sacarlos a la calle. Hay celadores que se han negado a hacer eso", relata un trabajador, que alega peligros al ser una zona por donde pasan ambulancias.

Calma tensa ante la séptima ola

La ola de contagios de coronavirus que comenzó en España a mediados de junio amenaza las vacaciones de verano, aunque las comunidades no han dudado en cerrar más camas que antes de la pandemia.

Respecto a la incidencia acumulada en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años, el informe muestra una reducción, pasando de los 1.158,5 casos a 1.018 este martes. En cuanto a los fallecidos, se han notificado 382 en la última semana. Actualmente, hay 11.579 pacientes ingresados por covid en toda España y 547 en UCI. Aunque los contagios parecen dar un respiro, preocupa la presión hospitalaria, que no deja de crecer. De un 5,50% de ocupación de las UCI por covid en España el pasado 14 de junio se ha ascendido hasta el 7,79% este martes. Más de un 2% en solo una quincena.