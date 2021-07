Javier Ruiz, despedido de 'El Programa de Ana Rosa' después de su alegato sobre la paliza mortal a Samuel y la homofobia

El periodista de la Cadena Ser Javier Ruiz ha sido despedido como tertuliano de El programa de Ana Rosa, según ha podido saber Público. La salida del espacio televisivo en el que ha colaborado hasta el momento de manera habitual, se le ha comunicado al profesional de los medios este miércoles, después de que haya argumentado que ciertos partidos políticos "están socavando libertades públicas" y que "lo que está ocurriendo es gravísimo" mientras en el plató se debatía sobre la paliza mortal al joven Samuel Luiz en A Coruña.

En concreto, Ruiz ha comentado que algunas formaciones políticas se dedican a enterrar ideas como la de igualdad, que a juicio del periodista son "fundamentales para nuestro sistema". Del mismo modo, ha afirmado que actualmente existe un "clima de LGTBIfobia" en auge, que ha explicado basándose en datos: "Cuando tú tienes delitos de odios que se han disparado, que eran 1.100 hace poco más de una década y estamos en 1.800 prácticamente y cuando el año pasado tienes un incremento de delitos contra la comunidad homosexual del 8,6%, tienes un problema", señaló en la tertulia.

El periodista siguió su argumentación haciendo hincapié en que entendía el debate sobre si en el asesinato de Samuel hubo o no premeditación, pero afirmó que a su juicio ese tema "es absolutamente accesorio": "Cuando tú matas a un tío llamándole maricón hay un componente de odio y de odio contra los homosexuales. Es indiscutible", explicó.

Para finalizar su intervención, Ruiz volvió a referirse a la respuesta de determinados partidos: "Lo que más me sorprende es la reacción política de los que están intentando atenuar esto. No, mira, tenemos un problema, tenemos que atajarlo, son necesarias leyes para atajar esto y punto. No creo que tengamos mucho más debate", sentenció.

No es la primera vez que el programa emitido en Telecinco fulmina a uno de sus colaboradores. En mayo de 2020, el periodista y escritor Antonio Maestre también fue relevado de su puesto en la mesa de tertulianos después de mantuviese una postura crítica con la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.