El hospital de La Paz no responde a preguntas sobre derivaciones de pacientes a la privada

En junio varios trabajadores de hospitales empezaron a avisar de que los hospitales empezaban a derivar pacientes a la privada. Entonces aún no se conocían los datos de las listas de espera de después del pico de la pandemia, comenzaban las vacaciones de muchos sanitarios y se empezaban a cerrar camas. Algunos denunciaban tras esto un "plan privatizador" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los grades hospitales de la región. Estas declaraciones venían principalmente de trabajadores del Hospital Universitario La Paz, aunque desde otros hospitales también aseguran que ya han empezado las derivaciones.



Público solicitó información oficial a la Comunidad de Madrid sobre esto, pero no ha recibido ninguna respuesta. Los sindicatos tampoco tenían datos y, tras recabar información, enviaron una solicitud oficial a la dirección de gestión del hospital el pasado 13 de julio. Tampoco han obtenido ninguna contestación pese a que han pasado más de dos semanas.

Email enviado a la gerencia de La Paz por parte de la delegación de CCOO en el hospital.

"Un 30 % de la plantilla nos vamos de vacaciones al mes y las litas de espera son muy largas pero vuelven a cerrar camas y están derivando pacientes a la privada. Está claro el plan privatizador. Ya antes de la pandemia, el 26% de la facturación de la privada procedía de conciertos con la publica", explica Guillén del Barrio, enfermero de las urgencias del Hospital la Paz de Madrid y delegado sindical del MATS.

Las listas de espera son un problema en toda España en el área hospitalaria. Cuando están en ellas, sobre todo para las pruebas y operaciones de bajo coste, ofrecen una fecha más temprana en hospitales privados que públicos. De hecho, este proceso no es único de la Comunidad de Madrid porque se repite en todas las regiones.

Andalucía, otra de las comunidades gobernadas por el PP, ya ha recurrido a ello. La Consejería de Salud negoció semanas atrás conciertos con la sanidad privada para aliviar las listas de espera y ya ha pacientes que han sido derivados, según informaba Andalucía Información esta semana.

En Madrid los sindicatos creen que los datos publicados en el mes de junio no reflejan la realidad. "No ha habido consultas de externas ni derivaciones por lo que se entiende que no haya un gran incremento, pero no porque no hayan aumentado realmente sino porque no se ha recuperado la actividad", explica Ricaro Furió, portavoz de SATSE. A fecha de junio, 105.670 se encuentran en la lista de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas, 72.405 en la quirúrgica y 187.994 en la de consultas externas.