El fabricante de muebles Ikea pagará una indemnización de 41 millones de euros (unos 46 millones de dólares) a los padres de un niño de dos años que murió en Estados Unidos aplastado por una cómoda de esa marca, en mayo de 2017, según ha informado el diario The New York Times.

Los abogados de los padres, Jozef Dudek, un niño de dos años que murió en mayo de 2017 en su casa en California después de que le cayera encima una cómoda inestable de la línea Malm fabricada por el gigante sueco de los muebles, informaron de la indemnización tras llegar la familia y la multinacional sueca a un acuerdo.

Los padres del pequeño Jozef demandaron a Ikea en 2017 ante un tribunal estatal de Pensilvania, donde se encuentra la central de Ikea en Estados Unidos, argumentando que el fabricante de muebles sabía que su línea de aparadores Malm era propensa a volcarse y no había advertido a los clientes sobre el diseño inestable.

Ikea sostenía que sí había advertido a los clientes de los riesgos, sobre todo porque la muerte del pequeño Jozef no era la primera. Incluyendo a Jozef, hasta ocho niños de Estados Unidos perdieron la vida entre 2016 y 2017 en circunstancias similares, lo que levantó gran polvareda. El mueble tenía un peso de 32 kilos, pero no era estable con los cajones abiertos y acababa cediendo hacia delante si no estaba anclado a la pared.

Esas muertes obligaron a la empresa a pagar 48 millones de dólares a tres familias en 2016. Además, Ikea tuvo que retirar 30 millones de muebles en Estados Unidos y en Canadá.​

"Seguimos comprometidos a trabajar de forma activa para abordar este importante problema de seguridad en el hogar. Nuevamente, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias", señaló un portavoz de Ikea al diario neoyorkino The New York Times tras hacerse público el acuerdo.

Además de la indemnización, el acuerdo también obliga a Ikea a aumentar el número de productos a retirar del mercado.