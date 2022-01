Una ILP pionera para garantizar el acceso a los productos en higiene femenina en el País Valencià

"El parlamento valenciano podría ser el primer del mundo en regular por ley el acceso universal a los productos para la menstruación. Creo que sería un orgullo vivir en un país tan avanzado", ha declarado ante los medios, Maria Pérez, promotora de la ILP Tres Voltes Rebel [Tres Veces Rebelde] y secretaria general de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) [la federación valenciana de ERC], para promover una norma que rompa tabúes alrededor del llamado "periodo".

Han sido diez meses de trabajo intenso, durante los cuales se han organizado actos y mesas informativas en más de 60 pueblos del País Valencià y se ha creado una red de fedatarios para conseguir superar el mínimo de 10.000 firmas que establece la ley valenciana de iniciativas legislativas populares. "Además, la pandemia no nos lo ha puesto fácil –ha reconocido el presidente de ERPV, Josep Barberà- la gente tiene mucho miedo a ir a un acto o incluso de acercarse a una mesa y coger un bolígrafo". Aún así, y gracias a una prórroga de dos meses, finalmente el lunes presentaban las 12.863 firmas en el registro de la Junta Electoral, el organismo encargado de verificarlas.

Ahora, en unas dos semanas se tendría que publicar la ILP en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en un mes y medio llegar a comisión y, finalmente, debatirse en el pleno. "Todos los plazos son según el que dice la ley, pero en realidad nadie sabe muy bien como irá, puesto que es la primera ILP que consigue superar las firmas requeridas desde que se aprobó la nueva ley —detalla Barberà— nos encontramos en terreno desconocido".

Elo Chamarro, de ERPV, en la presentación de las firmas en el registro de la Junta Electoral, en las Cortes valencianas. — Joan Canela

Una de las dudas de este "terreno desconocido" es la participación de la comisión promotora al pleno. Mientras la ley de la ILP impide que la Mesa de les Corts pueda vetar la ley y que esta se tenga que debatir obligatoriamente en un plenario, el reglamento de la cámara prohíbe que alguien que no es diputado pueda ocupar la tarima de los oradores. "Realmente no sabremos cómo lo resolverán", admite Barberà, pero recuerda que "un reglamento es muy fácil de cambiar".

Esquerra Republicana, que es extraparlamentaria en el País Valencià, ha optado por esta fórmula para hacer llegar sus propuestas a les Corts, aunque también valoran el impacto social: "nos ha permitido abrir un debate con muchísima gente sobre un tema que aún es tabú, y ponerlo en la agenda política, ha sido muy interesante", ha explicado Maria Pérez. La acción en la calle se ha combinado con la institucional. Se han aprobado mociones de apoyo a la iniciativa a tres municipios –Benicarló, Alberic y Faura- además de otros que también se han adherido a la campaña. También el Senado aprobó una moción en la misma línea, y se han reunido con Compromís y el PSPV —los únicos partidos de las Cortes que respondieron la solicitud— y con la ministra de Igualdad Irene Montero, para conseguir su apoyo a la iniciativa. "Tenemos que agradecer el entusiasmo de la ministra y, también, la intervención del PSOE en el Senado, que prácticamente era la exposición de motivos de nuestra propuesta", afirma Pérez.

Pero a nivel autonómico las cosas no están tan claras. Por ahora no tienen el apoyo claro de ningún grupo parlamentario, aunque sí a título individual de algunas diputadas, como Mònica Álvaro, de Compromís. "A escala municipal, los regidores socialistas y del PP o Ciutadans han votado de forma diferente según el ayuntamiento, así que no damos ninguna vía por cerrada", ha explicado Barberà.

Una ley contra la 'pobreza menstrual' y la emergencia climática

Según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios, cada mujer gasta una media de 3,37 euros en el mes en productos para la menstruación, lo que supone —después de 30 años de periodo— más de 3.000 euros a lo largo de la vida.

Maria Pérez, secretaria general de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). — Joan Canela

"Cada mujer pagará el precio de un máster universitario solo por el hecho de ser mujer, y esto que creíamos que los cálculos de la OCU son a la baja y que podría ser más dinero", ha explicado Elo Chamarro, secretaria de la mujer de ERPV. "En el País Valencià hay un 20% de mujeres que sufren el que denominamos 'pobreza menstrual' y que tienen que escoger entre comprar estos productos o comer", ha continuado.

Además, los productos desechables suponen una fuente importante de emisión de gases de efecto invernadero en su fabricación y de residuos una vez utilizados. Por eso, la ILP Tres Voltes Rebel propone la financiación por parte de la Generalitat de productos sostenibles y reutilizables, como la copa menstrual. Una alternativa que "liberaría las mujeres de ser un mercado cautivo para unas pocas empresas".

En Europa, solo Escocia tiene un programa similar al que propone ERPV, y en el resto del mundo, solo Nueva Zelanda. Otros países, como Inglaterra o Francia tienen programas de distribución gratuita de copas menstruales. En Cataluña, el pasado diciembre, la Generalitat también anunció la distribución de copas menstruales en los institutos.