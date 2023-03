El incendio de Castelló y Teruel quema ya 4.000 hectáreas y obliga a desalojar a 1.500 personas

El incendio forestal que se ha producido en la localidad castellonense de Villanueva de Viver, que afecta también a la provincia de Teruel, ha quemado ya 3.800 hectáreas y sigue sin control. Las llamas avanzan por el flanco derecho en dirección a Montanejos y ha dado el salto al barranco que pone en riesgo a la Sierra de Espadán, uno de los temores de los miembros del equipo de extinción, según ha explicado la consellera de Justicia de la Comunitat Valenciana, Gabriela Bravo, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Bravo ha precisado que el fuego "no avanza con tanta velocidad" como ocurrió en los incendios del pasado verano en la Comunitat Valenciana, y ello favorecerá los trabajos para poder frenarlo, que se van a realizar sobre todo por aire por los problemas de visibilidad que está provocando el humo.

La situación del incendio "sigue siendo crítica" y se confía en que las condiciones meteorológicas mejoren, en la que se espera más humedad favoreciendo que la llama no avance con tanta velocidad y conteniendo el fuego, ha afirmado la consellera.



Tras haberse retirado ya la veintena de medios aéreos que han participado en las labores de extinción, y que se reincorporarán, previsiblemente con refuerzos, a primera hora del sábado, todos los esfuerzos de esta noche por parte del medio millar de miembros de los medios terrestres se centrarán en crear un punto de anclaje en la carretera que se dirige hacia los pueblos de Montán y Montanejos para, con "fuego técnico", intentar frenar el avance de las llamas.

Durante la noche de este viernes se realizarán vuelos con drones y medios terrestres vigilarán la zona del incendio que se encuentra más controlada, que es la que linda con Aragón y donde se inició el fuego, en Villanueva de Viver, para asegurar que se no se vuelva a activar la llama. Si esa estrategia no da sus frutos durante la noche "será todo bastante más complicado" durante la jornada del sábado, ha advertido.



Hasta el momento, 1.500 personas han sido desalojadas

Bravo ha señalado que una mala práctica de una quema agrícola podría ser el origen del incendio. Sin embargo, la consellera ha sido prudente al recordar que "hay alguna sospecha pero ninguna conclusión" ni confirmación hasta que finalicen las pesquisas.

Hasta el momento, 1.500 personas, entre ellas las personas mayores de la residencia de Montán, han sido desalojadas en ocho localidades: Montanejos, La Alquería de Montanejos, Arañuel y su pedanía La Artejuela, Montán, Fuente La Reina, Los Calpes, Puebla de Arenoso y sus pedanías Los Cantos y La Monzona.

No se contemplan nuevos desalojos, aunque no se descartan si el incendio ampliara el frente y pudiera poner en riesgo otras poblaciones. "La estrategia es actuar con medios aéreos porque está en un barranco con mucha profundidad y combustible", ha precisado Bravo, al tiempo que ha indicado que se actuará en consecuencia a la evolución del incendio, que hasta ahora no ha afectado a ningún núcleo urbano.



Albergues habilitados

Para evitar que ningún vecino se quedase sin un lugar donde refugiarse, la Conselleria de Sanidad ha movilizado un hospital de campaña y Cruz Roja y ha habilitado dos albergues: uno en la localidad de Segorbe, con capacidad para 600 personas y otro en el municipio de Onda para los desalojados de Montán y Arañuel. Algunos vecinos, sin embargo, han optado por pasar la noche en casa de familiares, segundas residencias y casas rurales.

Asimismo, hay cinco carreteras cortadas por el incendio. En Castelló, la CV-20 en Cirat, la CV-207 en Puebla de Arenoso y la CV-195 en Caudiel. Y en Teruel, la CV-207 en Mases y Tamboril y la A232 en Las Ventas.

La pasada noche Ximo Puig se desplazó hasta el lugar de coordinación de las tareas de extinción. El presidente de la Generalitat valenciana destacó que el fuego fue "muy voraz en su inicio y la acción ha sido muy potente".

Quinto año consecutivo de sequía en la Península

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado que el incendio "no está bajo control". Además, ha resaltado que los incendios ya no pueden identificarse como un servicio de temporada ya que "tenemos incendios en Asturias, en Cantabria, en Castelló, en zonas donde en marzo no es habitual tener 30 grados ni un nivel de humedad y de lluvia tan bajo como el que tenemos", ha asegurado.



La ministra ha recordado que el Estado "tiene una función de refuerzo, con medios aéreos y brigadas en tierra y eventualmente con el apoyo de la UME, que surge después del incendio más doloroso y más terrible del que todos guardamos recuerdo, en Guadalajara en 2007".