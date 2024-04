Un incendio en el municipio alicantino de Tàrbena arrasa casi 700 hectáreas

Un incendio forestal declarado durante la mañana de este domingo en Tàrbena (Alacant) sigue sin control. Después de una noche que según Emergencias de la Generalitat ha sido "compleja" para los servicios de extinción desplegados por la zona, durante la mañana del lunes se han ido incorporado refuerzos por vía aérea.

El incendio, que se presuponía de un solo foco pero ya se ha extendido a Serra Ferrer, una localidad entre Tàrbena y Xaló, permanece aún activo tras haber arrasado en torno a 700 hectáreas, obligando a cortar el acceso a la zona por la carretera CV-715 y a desalojar a unos 182 vecinos, hasta la última actualización.

De momento, hay tres bomberos heridos por golpes, a pesar de que se ha priorizado la seguridad del personal de extinción para evitar "situaciones peligrosas" derivadas del avance del fuego y de las condiciones meteorológicas, según ha informado el secretario autonómico de Emergencias, Javier Montero.

Montero, además, ha agradecido el trabajo de estos efectivos y ha detallado que los fuegos que han permanecido toda la noche estaban en zonas no accesibles. "Las previsiones climatológicas respecto a la humedad no se han cumplido y, por lo tanto, no ha bajado todo lo esperado, por lo que ha sido una noche de poco avance", ha manifestado.

El personal de bomberos que trabaja en el incendio forestal de Tàrbena (Alicante) confía en controlar las llamas "lo antes posible", según ha explicado Montero durante la mañana del lunes, tras afirmar que las condiciones meteorológicas "parece que mejoran".

Se confirma la quema agrícola como origen del incendio

La investigación de la Guardia Civil parece confirmar que una quema agrícola prevista ha sido el origen del incendio. La delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, ha explicado que el instituto armado sigue la investigación sobre el origen de este devastador fuego aunque "todo apunta a una quema agrícola controlada".

Ha precisado que hay que analizar las circunstancias en que se desarrolló dicha quema de rastrojos y habrá que tomar declaración a las personas implicadas para comprobar si se cumplía con el plan local para este tipo de actividad para, a partir de ahí, ver cómo se procede.

Envío de efectivos

La delegada del Gobierno en el País Valencià ha destacado el esfuerzo del Gobierno central para colaborar en las labores de extinción, sobre todo mediante el desplazamiento a la zona de 226 soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), apoyados por 69 medios técnicos.

Estos militares han actuado durante la noche en la zona norte del fuego "sin descanso", ha enfatizado la delegada, quien ha añadido que una parte del contingente se ha centrado en la defensa de algunas de las viviendas diseminadas por el campo que están dentro del perímetro de las llamas.

También se ha referido a la actuación de los medios aéreos, un total de ocho, que es "fundamental", así como en la intervención de los bomberos, brigadas y los agentes de la Guardia Civil en las labores de desalojo y control de carreteras, dos de las cuales y de carácter comarcal siguen aún cortadas.

Bernabé ha valorado que no se hayan producido daños personales y ha señalado que en las últimas horas se ha desalojado a dos personas más del término de Xalò, que se suman a las 100 de Tárbena y 80 de la vecina localidad de Parcent. La evaluación de los daños materiales aún no se ha efectuado.