El incendio de Tenerife sigue descontrolado y ya es uno de los más graves de los 40 últimos años 

El incendio forestal que comenzó en la noche del 15 de agosto en el monte de Arafo, en la isla de Tenerife, afecta a más de 2.600 hectáreas de varios municipios en un perímetro que alcanza los 31 kilómetros. El empeoramiento de la situación ha provocado la evacuación y el confinamiento de más de 7.600 personas en las últimas 34 horas.

Estas son las cifras que se han dado a conocer en la rueda de prensa de este jueves sobre la evolución del fuego, que según el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es "probablemente" uno de los "más graves" en los últimos 40 años.

El dirigente ha calculado que unas 7.600 personas han sido ya evacuadas y confinadas por este incendio y ha indicado que las pavesas (trozos del material incendiado que se transporta por el viento y los fenómenos convectivos) están provocando pequeños incendios en distintas zonas.

Clavijo ha señalado que ya están operativos los tres hidroaviones que junto a otros 13 medios aéreos actuarán sobre el fuego en todos los flancos, con especial atención en los dos más activos que son los de El Rosario y La Orotava. En el caso del primero, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, ha ordenado el confinamiento del casco urbano del municipio.

El municipio de Candelaria es el más afectado

Pedro Martínez, director de los trabajos de extinción, ha insistido en que la noche ha sido muy complicada y no se ha podido llevar la planificación prevista. Como aspecto positivo, ha resaltado que el área suroeste del fuego, en Arafo y Candelaria, no ha evolucionado y no ha habido afección en los caseríos que hay en la zona.

El objetivo es frenar el avance hacia La Esperanza y evitar que baje al valle de Santa Úrsula

Tampoco ha habido propagaciones hacia la dorsal. En cambio, no se ha podido parar por la zona del valle de Igueste, tal y como se preveía con una quema controlada. El técnico ha explicado que los objetivos de este jueves son frenar el avance hacia La Esperanza, la defensa del llano de Las Lagunetas, e intentar evitar que baje al valle de Santa Úrsula. Finalmente, se intentará pararlo en la zona alta del valle de La Orotava.

Montserrat Román, jefa de servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, ha indicado que la mayoría de las hectáreas afectadas corresponden al municipio de Candelaria y ha explicado que los medios aéreos se suman a los 250 efectivos terrestres que estarán operativos esta tarde con la incorporación de nuevos refuerzos de la UME.

Además, ha resaltado el aviso del Gobierno de Canarias por la calidad desfavorable del aire en algunos municipios, circunstancias que previsiblemente se mantendrán hasta este viernes, debido a las condiciones meteorológicas.