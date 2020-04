Incertidumbre ante la vuelta a 'clase' y el fin de curso tras el parón de Semana Santa

La comunidad educativa y las familias siguen pendientes de las decisiones que se tomen sobre el futuro del curso escolar. La incertidumbre no ha disminuido tras un mes desde el cierre de los centros por la crisis del coronavirus. Aún no se han resuelto las incógnitas que tienen en vilo a miles de personas: ¿cómo serán las evaluaciones?, ¿cuando terminará el curso?, ¿se descarta totalmente el aprobado general? Este martes se reanudan las clases virtuales tras el parón de Semana Santa sin saber si quiera cuando se tendrán las respuestas.

Este miércoles se reunirá la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra Isabel Celaá, y en ella participarán todos los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas.

El pasado miércoles ya se reunión de forma telemática la Comisión General de Educación para preparar este encuentro, pero no se sacaron directrices claras. Se espera que se concreten esta semana y las propuestas que hay sobre la mesa van en la dirección de flexibilizar la evaluación y descartar el aprobado general. Hasta el momento, la postura más clara ha sido la del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, que es partidario de que las actividades telemáticas sean evaluables, salvo para los alumnos que nos dispongan de medios tecnológicos apropiados para seguir las clases online.

El Consejo Escolar también ha rechazado la opción de un aprobado general. Medida que ya se ha implantado en varios países como Italia. De hecho, este órgano también defiende que haya alumnos que puedan repetir curso en casos extraordinarios.

Desde el Ministerio de Educación apuntan a Público que estas medidas se abordarán en la sectorial del miércoles, pero que aún no está claro si se acordará algo concreto. Las decisiones en educación son complejas por la división de competencias y las diferencias entre las comunidades autónomas. Aún así, señalan que la "idea es evaluar con criterios de equidad y justicia" y la opción del aprobado general está prácticamente descartada.

El reto es cómo evaluar con equidad teniendo en cuenta las desigualdades sociales derivadas de la brecha digital. La ministra Celaá reconoció a finales de marzo que hasta un 10% del alumnado no se había conectado a las clases a distancia ni participado en las lecciones online "por circunstancias de distintas naturalezas". En las últimas semanas las comunidades autónomas están trabajando en identificar estos casos y poner a disposición de las familias dispositivos tecnológicos ante la falta de recursos.

Pese a esto, seguir el curso por internet es difícil para muchos. Este sector desapareció del radar académico y los centros no han vuelto a saber de ellos. Otros están identificados y los colegios intentan que lleguen las tareas por WhatsApp para las familias que no tienen otra conexión que el móvil. Aunque el problema en otros hogares va más allá y es que no todas tienen el tiempo y los conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos con las tareas.

Esto dificulta la enseñanza y los más vulnerables corren el riesgo de quedarse atrás. Por esto el objetivo es que todas las medidas estén dirigidas a que nadie repita curso y a diseñar el fin de curso con equidad.

La mayoría de las comunidades autónomas también apuestan por flexibilizar la evaluación sin el aprobado general, aunque las propuestas concretas se debatirán en la reunión de este miércoles. La dificultad añadida para todos es el aspecto de cómo medir el esfuerzo del estudiante que habría que tenerse en cuenta según sus condiciones y los medios que tenga cada uno.

Sin embargo, estas posiciones no son compartidas por asociaciones y estudiantes. Entre ellas es mayoritaria la opinión de implantar el aprobado general. La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, ha pedido este lunes un aprobado general para todos los alumnos y que se valore extender el curso hasta los primeros días de julio.

"Más allá del confinamiento, que también, o de la dificultad para conciliar teletrabajo con el cole en casa hay que tener en cuenta que muchos hogares han sido golpeados por el paro y lo que es peor aún, por esta terrible pandemia. Numerosos niños, niñas y adolescentes tienen que convivir con familiares contagiados o sufren la pérdida de sus seres queridos. En estas circunstancias, lo último deseable es añadir preocupaciones ligadas a los estudios", ha explicado Cardenal.



Una reflexión que comparte el Sindicato de Estudiantes, que desde el inicio de la pandemia ha señalado las diferencias sociales y cómo las evaluaciones pueden afectar negativamente a los más vulnerables. La organización pide la suspensión de todos los exámenes y el aprobado general. Su propuesta pasa porque todos los alumnos puedan pasar el curso y que se diseñe una reorganización de los planes de estudio para el próximo curso.

Sin embargo, no parece que estas posiciones se vayan a tener en cuenta. Y el tercer trimestre comienza ya sin que los alumnos y sus familias sepan cómo serán evaluados y sin una guía que sea igual para todos los centros educativos.