Injerto capilar en España o en Turquía, ¿qué es mejor?

Hace mucho tiempo que Turquía se ha convertido en el destino más demandado para someterse a un implante capilar. Las clínicas turcas tienen fama de ofrecer unos precios más bajos que en otros países y la calidad de los implantes es buena por norma general, aunque en la práctica hay de todo, también centros capilares mediocres, aunque no solo en Turquía.



La mayoría de las clínicas turcas se comprometen, además, a dar el alta al paciente en la misma jornada de la operación y que este pueda incorporarse a sus rutinas en solo un par de días. Hace décadas que las autoridades del país otomano fomentan el turismo capilar, lo cual ha repercutido en que algunas clínicas se consoliden como buenas opciones para realizarse un injerto.



Pero ese apoyo al turismo capilar también ha repercutido en la proliferación de otros centros que no ofrecen muchas garantías, y ahí surgen los problemas. Sobre todo porque los precios pueden ser similares y distinguir entre centros con garantías y sin ellas desde España, no siempre es sencillo.

Lo barato puede salir caro

Turquía es, además, un país con muchos atractivos turísticos y por ello existen paquetes que ofrecen el viaje, la estancia y la visita a un centro capilar, junto con las clásicas excursiones a lugares de interés. Pero en realidad, lo importante de someterse un injerto capilar no es hacer turismo o que salga barato, ni siquiera dónde se haga; lo importante es contar con una clínica que nos ofrezca calidad, garantías y un buen método. Lo que pueden parecer propuestas económicas muy jugosas pueden esconder tratamientos con una calidad insuficiente y es por eso que hay que prestar especial atención a la calidad y no fijarse solo en el precio.



El injerto capilar suele relacionarse con los hombres, aunque también lo llevan a cabo muchas mujeres. Las operaciones se realizan bajo anestesia local, con el paciente monitorizado, y la técnica es compleja, por lo cual requiere de una formación específica y experiencia, y eso debe garantizarlo el centro capilar por el que optemos. Para ello es imprescindible un estudio previo, ya que no todas las personas están indicadas para someterse a un injerto capilar, algo que no siempre ofrece Turquía y que puede ir en contra de nuestra salud.

Capilclinic, en España y en Turquía

Así que en cuanto a si es mejor operarse en España o en Turquía, en principio, en ambos países se hacen intervenciones de alta calidad y lo complicado para quienes no conocen un centro concreto, es encontrarlo. En todo caso, sea en un país o en otro, lo importante es localizar un centro que nos ofrezca todas las garantías.



Una de esas clínicas que ofrecen injertos capilares con las mejores garantías, que además dispone de instalaciones en España y en Turquía, es Capilclinic. Cuenta con las instalaciones más avanzadas a nivel internacional y las últimas tecnologías y aparatología disponibles en microinjerto capilar. Además, está avalada por cerca de 6.000 clientes satisfechos que han pasado por sus centros capilares durante los diez años de experiencia que atesora, tiempo en el que ha implantado nada menos que 18 millones de funículos.

El mejor método

Tanto en España como en Turquía, Capilclic aplica una novedosa técnica para recuperar el cabello llamada Min Time FUE™. Se trata de un tratamiento indoloro de última generación con el que se regresa a la normalidad de inmediato y se obtienen resultados 100% naturales, que nada tienen que ver con ese ‘pelo de muñeca’ que lucen algunas personas que no han accedido a un buen método. La clínica cuenta con un equipo médico especializado que cuida cada detalle para conseguir un resultado natural.



Los métodos tradicionales de trasplante capilar con la técnica FUE realizan la extracción/inserción de los folículos sin hacer una clasificación previa de calidad ni tienen en cuenta el tiempo que los folículos están fuera del organismo. Un estudio realizado sobre Unidades Foliculares, el Dr. Limmer determinó que el tiempo de supervivencia fuera del organismo por parte de los folículos trasplantados es completamente predecible, disminuyendo hasta en un 2,5% cada hora.



Un estudio para cada persona

Capilclinic lleva a cabo la implantación de folículos sin un patrón definido, según la fisionomía del paciente, que garantiza la máxima densidad posible de cabello en la zona trasplantada. A diferencia de otras técnicas, colocan la cantidad de folículos que necesita cada paciente, consiguiendo así los mejores resultados, que pasa por extraer los folículos de manera óptima para que la zona donante no quede expuesta y visualmente siga teniendo la misma uniformidad de siempre.



Cualquiera de los centros Capilclinic facilita un estudio capilar previo sin compromiso alguno en el que resuelve todas las dudas que puedan surgir. Se ofrece un diagnóstico capilar gratuito y posteriormente a la intervención se realiza un refuerzo capilar con mesoterapia en el que la raíz del cabello trasplantado se refuerza para mejorar la salud capilar y obtener una mayor durabilidad. Así que si vas a someterte a un injerto capilar, las clínicas Capilclinic son referente tanto en España como en Turquía, para que luzcas cabello sin complicaciones y con todas las garantías.