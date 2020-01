El consejero delegado de IQOXE, José Luis Morlanes, ha descartado este viernes que el grave accidente ocurrido en su planta de Tarragona se produjera por un error humano y ha rechazado que la empresa trabajara al máximo de su capacidad de producción y las acusaciones de precarización de la plantilla.



En una entrevista a TV3, el directivo de la empresa química, en la que una explosión el martes provocó tres muertos y 7 heridos, ha afirmado también desconocer la existencia de las cuatro sanciones impuestas por Inspección de Trabajo de la Generalitat por incumplir en los últimos años la normativa en materia de salud y seguridad laboral.

"No sabemos todavía qué ocurrió porque todavía no hemos podido entrar en la zona, que está confinada. ¿Cómo puedo decir si hubo un error humano o un mal funcionamiento?", se ha preguntado Morlanes, que a continuación ha afirmado que la hipótesis principal no es el error humano ya que todo el proceso de producción está automatizado.

En este sentido, ha explicado que el sistema de control del reactor donde se produjo el incendio "está automatizado y los trabajadores sólo llevan a cabo la supervisión" de parámetros como la temperatura y la mezcla de sustancias químicas.

Morlanes ha insistido que el protocolo de emergencia se aplicó correctamente y en el tiempo establecido

Respecto al protocolo de emergencia, ha insistido en que se aplicó correctamente y en el tiempo establecido, que primero se llamó por teléfono para alertar del accidente y después se les requirió que hicieran una comunicación vía correo electrónico, pero se acabó enviando un fax al no funcionar internet.

Morales ha rechazado las acusaciones de precarización

Tras expresar su extrañeza por las sanciones impuestas por Inspección de Trabajo, que ha reiterado que desconoce, Morales ha reprochado a la Generalitat que no se pusiera en contacto con la empresa tras conocerse el accidente para saber cómo estaban.

"La capacidad de la planta está por encima de la producción que teníamos de óxido de etileno y sus derivados. 2019 ha sido nuestro peor año", ha señalado

Morlanes ha rechazado también las acusaciones de los sindicatos de precarización de las condiciones de trabajo y ha detallado que la planta producía por debajo de su capacidad máxima, que es de 250.000 toneladas al año, ya que había arrancado el año con una producción por debajo, en la línea de las 200.000 toneladas con las que se cerró 2019. "La capacidad de la planta está por encima de la producción que teníamos de óxido de etileno y sus derivados. 2019 ha sido nuestro peor año", ha señalado.

El directivo de IQOXE ha defendido que la plantilla de la planta, integrada por 120 personas, "está ajustada" y que las retribuciones están por encima del convenio del sector, con un salario mínimo de 32.000 euros al año en el caso de un empleado que acaba de ingresar, y que llega a los 37.000 euros en dos años.

Tenían los planes de seguridad industrial "actualizados"

La empresa química IQOXE tenía los planes de seguridad industrial "actualizados" y en las inspecciones que se habían hecho regularmente no se registró ningún incidente, según ha explicado este viernes la consellera de Empresa, Àngels Chacón, que ha pedido "rigor" y huir del sensacionalismo.

Durante la rueda de prensa para presentar el balance turístico de 2019, Chacón ha explicado que las empresas que trabajan con productos químicos tienen planes de seguridad industrial, tanto internos como externos, y que ambos han de estar supervisados por protección civil. En el caso de IQOXE, estos dos planes de seguridad industrial estaban actualizados, según ha asegurado la consellera.

Chacón ha dicho que la Generalitat quiere evaluar "con rigor", ver las causas

Chacón ha dicho que la Generalitat quiere evaluar "con rigor", ver las causas por las que se produjo la explosión en la planta química de La Canonja, ver qué ha fallado y si hay cosas que revisar o no, pero no ha querido aventurarse "ahora a sacar conclusiones".

"Entre 'aquí no ha pasado nada' y 'esto es un desastre en toda la industria' hay una distancia", ha matizado Chacón, que ha pedido "rigor" más allá del sensacionalismo, y ha insistido en que se llevarán a cabo actuaciones si son necesarias.

La consellera ha recordado que la Generalitat ha abierto un expediente informativo a la empresa química IQOXE, donde se produjo la explosión, para ver qué ha pasado en esta planta de Tarragona y ha explicado que los requisitos que se tienen en cuenta en Catalunya para este tipo de industria son los establecidos en Europa.