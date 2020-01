Asciende a tres la cifra de muertos tras la explosión en la planta petroquímica de Tarragona

El número de muertos tras la explosión en la planta petroquímica de Tarragona asciende a tres. Este miércoles ha fallecido una tercera víctima, que se encontraba en estado crítico en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona donde ingresó con quemaduras en el 80% del cuerpo.

En la mañana de este miércoles los Bomberos encontraron el cuerpo sin vida del trabajador desaparecido tras la explosión. Una placa de la planta química que voló tres kilómetros, con un peso de una tonelada, mató a un vecino de 59 años. Además, hay siete heridos —entre ellos uno muy grave—.

Los Bomberos de la Generalitat han apagado la tarde de este miércoles el fuego en el tanque de óxido de propileno que estaba ardiendo desde el martes tras la explosión de una empresa IQOXE.

Imatges aèries de la zona de l'accident en el marc de la investigació per esclarir les causes de l'explosió a la Canonja pic.twitter.com/IrVWeRGmtk — Mossos (@mossos) January 15, 2020

El sector químico estudiará mejoras de los protocolos



La Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha anunciado que se reunirá en los próximos días con el Govern, los ayuntamientos de la zona, sindicatos y entidades vecinales y ecologistas para coordinarse y establecer mejoras a los protocolos de seguridad en el sector.

La asociación llevará a cabo estas reuniones tras iniciar ya "un proceso de análisis interno" del accidente de este martes con el objetivo de "identificar posibles medidas de mejora", según ha explicado en un comunicado. "Intensificaremos la colaboración con las administraciones para trabajar en la revisión de los protocolos existentes", ha destacado AEQT.

Los bomberos enfrían el reactor de óxido de propileno que explotó en la planta petroquímica de La Canonja, Tarragona. / REUTERS

La Generalitat acusa a la empresa por los protocolos

Protecció Civil de la Generalitat ha acusado a la empresa IQUOXE de "no facilitar la información y no seguir los protocolos". El subdirector de Protección Civil, Sergi Delgado, explicó a Rac-1 que hubo dificultades para evaluar el riesgo de nube tóxica: "Este tipo de evaluación se basa en la información que da la empresa pero ésta comunicación, por diferentes motivos, no se recibió y no se pudieron seguir los protocolos".

Sin embargo, la petroquímica se ha mostrado "convencida" de que reaccionó "bien", siguiendo en todo momento "las instrucciones" de los bomberos. Así lo ha dicho el consejero delegado de IQUOXE, José Luis Morlanes, en una comparecencia ante los medios para dar explicaciones. Morlanes ha dicho que todavía se desconocen las causas del accidente.