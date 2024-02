Joan Caball (Unió de Pagesos): "El papeleo y las grandes distribuidoras acabarán aniquilando el campo"

Las manifestaciones de agricultores y ganaderos de las últimas semanas en Europa han llegado esta semana a Catalunya y España. Miles de tractores y agricultores han colapsado las principales carreteras del país y las avenidas de las cuatro capitales catalanas para hacer visible la situación límite de un sector cada vez con mayores dificultades para salir adelante.

Por un lado, denuncian excesiva burocracia, costes de producción inasumibles y la competencia desleal de productos importados de fuera de la Unión Europea. Por otra parte, piden unos planes estratégicos de la Política Agraria Común (PAC) adaptados a la realidad mediterránea y soluciones para los daños de fauna.

A estas reivindicaciones se suman las restricciones que el Govern ha aplicado para paliar los efectos de la sequía. En las zonas en fase de emergencia se ha suprimido el riego agrícola en un 80% y solo se autoriza el riego de supervivencia, una prohibición que dañará cultivos.

Un malestar general que lleva mucho tiempo gestándose por los campos catalanes y que finalmente han manifestado los últimos días en unas protestas históricas que no tienen pensado rebajar. Hablamos con el coordinador nacional del sindicato mayoritario Unió de Pagesos, Joan Caball, sobre el trasfondo del problema, el futuro de la agricultura en Catalunya y la falta de relevo generacional.

¿Cuál es el trasfondo de las protestas del sector agrícola catalán?



Existe un descontento general por varios factores. El primero es que no nos pagan lo que nos tendrían pagar por nuestros productos. Las grandes distribuidoras fijan unos precios en muchos casos por debajo del coste de producción. Unos precios que después no corresponden con lo que acaba pagando el consumidor.

A esta problemática hay que añadir la excesiva burocracia para cumplir con la normativa europea, que es genérica y no tiene en cuenta cosas tan básicas como que no hay el mismo clima en Dinamarca u Holanda que en Catalunya, una zona mediterránea. Por lo tanto, las normas tendrían que adaptarse a la realidad de cada país, no pueden ser homogéneas.

Cada vez tenemos que cumplir más requisitos y exigencias ambientales que no están compensadas mientras entran y se comercializan productos de países de fuera de la Unión Europea que no deben cumplir las mismas normas y exigencias que los que producimos en nuestro país. Hablo de pesticidas, controles de calidad... Esta hipocresía va en aumento, y no tiene lógica alguna.

¿Afecta por igual a toda la agricultura y ganadería pequeña, mediana y grande?



No, evidentemente, las explotaciones familiares, que son las pequeñas y medianas, son las que se ven más afectadas por todas estas problemáticas. Las grandes explotaciones, que reciben inversiones de fuera del sector, sirven a las grandes distribuidoras, que a su vez hunden los precios de los productos y quien lo acaba pagando el pequeño agricultor. La gente tiene que entender que los alimentos cuestan de hacer y que no todo puede ser tan barato. El papeleo y la gran distribución acabarán aniquilando al sector.



¿Por qué es tal la diferencia de precio entre lo que cobra un agricultor por un producto y lo que acaba pagando el consumidor por el mismo producto?



Hasta ahora era la agroindustria quien abusaba de los agricultores. Ahora ésta se encuentra atrapada por la gran distribución, que es quien fija los precios porque tiene una mayor capacidad de compra. Por lo tanto, si no me entras por la puerta hoy, me entrarás mañana, porque si yo tengo más del 50% de la capacidad de compra, no hace falta que yo te venga a buscar. Y quien acaba resintiéndose es el estadio más abajo de la cadena alimentaria, es decir, la producción, es decir, el agricultor. La venta directa es la única alternativa para salir de esta espiral, pero evidentemente no toda Catalunya puede hacer venta directa.



El sector pone la mirada en las grandes distribuidoras. ¿Son el problema?



Es que realmente son tres o cuatro distribuidoras las que acaban dominando la capacidad de venta y, por lo tanto, la de compra. Y terminan influyendo en todo, sobre todo en los precios. Es cierto que tenemos herramientas para detenerlas, como presentar denuncias por competencia desleal, pero la realidad es que no acaban de funcionar. Nos hemos gastado [Unió de Pagesos] mucho dinero en abogados y no vamos ni para adelante ni para atrás. Las denuncias se quedan estancadas, o se resuelven a los ocho o nueve años. No es ágil. Y quien incumple las pocas normativas coherentes que existen, las sanciones son ridículas.



¿Qué solución propone?



Pedimos a la administración que sea valiente y que cambie las normas de comercio. ¿Por qué los campesinos estamos tan normativizados y ellos tan poco? [Las grandes distribuidoras] abusan de su capacidad de compra y de dominio y hacen ofertas cuando les da la gana, y a nosotros nos cuesta lo mismo producir un alimento.



¿Crees que las medidas que contempla el Plan de Sequía del Govern son justas para la agricultura?



No. ¿Por qué el sector primario es siempre el primero en pagar las consecuencias? Hace ya muchos meses que soportamos restricciones. Producir alimentos es tanto o más importante que otras muchas cosas que la sociedad quizás a veces valora más por ignorancia. Sin agua, ni las plantas ni los animales viven.



El malestar del sector viene de lejos, ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso?



Ha sido un cúmulo de cosas. Lo que nos ha empujado a la carretera han sido las protestas iniciadas por compañeros de otros países de Europa, como Francia o Alemania. Ha sido un efecto dominó.



¿Crees que estas protestas serán un punto de inflexión?



Creemos que sí. Tenemos que luchar para que las políticas europeas estén más al lado de los agricultores que de los tecnócratas.



Cada vez hay menos agricultores y ganaderos en Catalunya. ¿No hay relieve generacional? ¿Cuál es el futuro de la agricultura?



Debemos decidir qué país queremos. Nosotros defendemos una agricultura en el conjunto del territorio. Hay gente que piensa que con dos o tres grandes distribuidoras que lo hagan todo ya es suficiente; o que si es necesario ya lo importaremos de otros países, pero después lo acabaremos pagando todos al comprar el producto en el comercio.

Si no te ganas la vida en este sector, te buscas otro. Si vienes de una familia con tradición agrícola, te lo piensas una vez y si no eres del sector, te lo piensas dos veces. Nadie trabaja para no ganar dinero y la gente no está dispuesta a endeudarse.

Unió de Pagesos había convocado protestas para el próximo martes, pero finalmente se ha sumado a las iniciadas por el sector esta semana. ¿Por qué ese cambio de opinión?



Hemos visto que el sector se ha avanzado y Unió de Pagesos nos hemos puesto a su lado. Nosotros podemos hacer huelga, pero debemos seguir alimentando el ganado o regando. Me comentaba un compañero que ha venido con su tractor que para estar en la marcha lenta ha tenido que levantarse a las tres de la madrugada para ir a dar de comer a las vacas y descargar un camión de cerdos. Hay una serie de tareas que no podemos dejar de realizar. Pero no aflojaremos, protestaremos hasta que entiendan nuestros problemas y nos den soluciones.