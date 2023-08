Jorge Vilda tiene las horas contadas mientras De la Fuente mantiene su puesto

El entrenador de la selección femenina de fútbol, Jorge Vilda, podría tener las horas contadas. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estudia su destitución, tal y como adelantan los principales diarios deportivos de España.

Vilda ya estuvo cuestionado antes del mundial de Sídney, cuando 15 jugadoras emitieron una denuncia pública contra él que terminó con las deportistas fuera del combinado nacional y con el entrenador respaldado por Rubiales. El éxito de la copa del mundo parecía haber borrado esos hechos, pero su posición tras el escándalo del beso sin consentimiento a Jenni Hermoso, apoyando en un primer momento al presidente de la RFEF, le ha vuelto a poner en el punto de mira.

El entorno de Jenni Hermoso, además, aseguró que Jorge Vilda había presionado a la jugadora para que grabase un vídeo junto a Luis Rubiales para decir, en contra de lo que ella dijo en las redes sociales, que el beso del directivo fue consentido.

Cuando la FIFA anunció que inhabilitaría a Rubiales temporalmente, Vilda cambió su postura y emitió un comunicado que reprobaba la actuación del presidente de la RFEF. "No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada", rezaba el escrito enviado a los medios.

Una condena firme que, sin embargo, parecía forzada, ya que el seleccionador fue uno de tantos que aplaudieron a Rubiales en el polémico discurso del pasado viernes. De hecho, el máximo mandatario del fútbol español agradecía en público la fidelidad de Vilda y le comunicaba que ampliaría su contrato cuatro años con un sueldo de 500.000 euros.

De la Fuente todavía se mantiene en el puesto

Otro que se levantó de su asiento para aplaudir a Rubiales y que se vio obligado a rectificar tras la inhabilitación de la FIFA fue el seleccionador masculino, Luis de la Fuente. "Los hechos protagonizados por Luis Rubiales no respetaron el mínimo protocolo que debe seguirse en estos actos de celebración", valoraba el entrenador.

Su puesto al frente del combinado nacional también está en entredicho. Según Carrusel Deportivo, el programa de la Cadena SER, dentro de la Federación su figura ha quedado muy debilitada, aunque su caída no parece tan inminente como la de Jorge Vilda.

El seleccionador masculino, de hecho, se ha puesto en contacto con algunos presidentes de las federaciones regionales para esclarecer su postura respecto a Rubiales y, según la Cadena SER, este les aseguró que acudió a la rueda de prensa engañado y bajo la convicción de que el presidente de la RFEF iba a presentar su dimisión. Unas explicaciones que han servido para que, de momento, su puesto no peligre.