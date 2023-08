José Luis Perales desmiente su fallecimiento: "Estoy más vivo que nunca"

Medios de información, varias cuentas de Twitter y portales conocidos por la difusión de fake news han informado de la muerte del cantautor José Luis Perales, extremo que ha sido desmentido por el propio cantante.

"Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Alguien, con mala idea, ha dicho que me he muerto, y estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y mañana ya nos vamos a estar viendo en España", ha dicho el cantante y compositor, de 78 años, en un mensaje en video difundido a través de Twitter y otras redes sociales.



Perales termina el vídeo,desde el barrio londinense de Belgravia, agradeciendo "a todos aquellos que se han preocupado de saber si eso era verdad".

Diversos medios, principalmente latinoamericanos, publicaron a última hora de la tarde de este lunes que el cantante español, autor de temas como Un velero llamado libertad o ¿Y cómo es él?, habría fallecido de un infarto, sin citar ninguna fuente.

El bulo llegó hasta la Wikipedia, que llegó a realizar una actualización en la que se daba al artista por muerto este lunes 7 de agosto.



Al desmentirse esta información, todos los medios que le habían dado por muerto han eliminado su publicación.

Nacido en 1945 en Castejón (Cuenca), donde actualmente reside, José Luis Perales es uno de los cantantes y compositores más prolíficos en la música española (tiene registradas más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España), y ha vendido más de 55 millones de discos en España y Latinoamérica.

En 2019 lanzó su último álbum hasta la fecha, Mirándote a los ojos, y dos años después se despidió de los escenarios.

