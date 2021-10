Una integrante de Vox Jóvenes en contra de abortar en caso de violación: "El bebé no tiene la culpa"

En el programa Opina Jove, de la televisión catalana privada TeveCat, se quedaron incrédulos ante las polémicas palabras de Elsa Alameda, una joven de Vox que defendió que una mujer que sufre una violación no debería abortar: "Si violan a una mujer, el bebé no tiene la culpa".



Això és una autèntica animalada. Senyores i senyors, aquesta noia parla en nom de Vox. No és el segle XV, això s'ha verbalitzat avui el matí en un plató de televisió. Quina absoluta vergonya pic.twitter.com/O4XuNlzRTi — Joan Mangues (@jmangues) October 6, 2021

"Si a vosotros esto os parece un montón de células que no merece vivir, me atrevería a decir que son unos psicópatas realmente", reprochó a sus compañeros la joven de ultraderecha después de solicitar al presentador que se mostrara una fotografía de 14 semanas de gestación. "Si violan a una mujer, el bebé no tiene ninguna culpa. Se le va a dar ayudas, se le va a dar apoyo", continuaba ante la incredulidad del resto.



"Si violan a una mujer, el bebé no tiene la culpa. ¿Crees que la manera de ayudar a esa mujer es que asesine a su hijo?", pronunció indignada ante el resto de contertulios.



Dentro de su discurso llegó a comparar un aborto con una violación. "Lo que estáis diciendo es que a pesar de que yo lo prohíba, va a seguir habiendo abortos. Mi pregunta es: Si algo malo va a seguir sucediendo por mucho que yo lo prohíba, y tengo que intentar que sea seguro, por esta regla de tres, como yo tampoco voy a poder reducir las violaciones al 100%, pues quizás podríamos preparar unos lugares para unas violaciones seguras", propuso la Alameda.



"¿Eres consciente de lo que acabas de decir?", le reprochaba el presentador ante tales palabras. Pero la joven se recreaba en sus palabras: En un aborto, en un asesinato intrauterino, siempre muere alguien. Muere ese bebé", concluyó.