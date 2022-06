 La Justicia anula el despido del guionista de RTVE que rotuló "Leonor se va de España, como su abuelo"

Bernat Barrachina, guionista de RTVE, fue despedido en febrero de 2021 por escribir un polémico rótulo sobre la princesa Leonor en el programa La hora de la 1. "Leonor se va de España, como su abuelo", pudo leerse en el rótulo que ilustraba la noticia de que la heredera al trono iba a estudiar el bachillerato fuera de España. Barrachina fue despedido en menos de una hora. La entonces administradora de RTVE, Rosa María Mateo, lamentó "el grave error" del rótulo.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el despido de Barrachina. La sentencia de la Sala de lo Social, notificada este miércoles, revoca una primera decisión judicial que respaldaba el despido. El tribunal ordena readmitir al guionista y pagarle los salarios desde el despido, así como indemnizarle con 10.000 euros por daños morales "como consecuencia de la lesión de su derecho a la libertad de expresión".

La sentencia apunta que el rótulo, pese a "constituir una apostilla claramente inapropiada e impertinente, que lejos de aportar algo a la noticia la enturbió y ensombreció", no incidió negativamente en el prestigio de la princesa o de la Corona. "No contenía ninguna expresión con un significado objetivamente injurioso o vejatorio hacia la princesa, cuya honestidad no quedó realmente en entredicho", afirma en ese sentido la sentencia.

"Sin perjuicio del juicio crítico que pueda merecer el rótulo por carácter simplista, burdo y tendencioso, no transgredió los límites del derecho a la libertad de expresión admisible en la relación laboral", añade la sentencia.

Otro elemento que ha jugado a favor de la readmisión de Barrachina es que el TSJM valora que el programa en el que se insertó el controvertido rótulo no era de carácter informativo, como el Telediario, "en el que los temas se abordan con el especial rigor que exige su formato", sino un magacín con "un contenido más liviano y un enfoque más distendido de las noticias, orientado al esparcimiento o distracción de la audiencia más que a provocar la reflexión o alcanzar otros objetivos".

🎙️Queremos pedir disculpas por el rótulo aparecido ayer en 'La Hora de la 1' durante el último tramo del programa.



RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene su compromiso con las instituciones del Estado.#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/rptmrq4dH2 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 11, 2021

Una polémica que llegó al Congreso

Tras el despido, Unidas Podemos registrará en el Congreso una pregunta escrita a Rosa María Mateo, administradora única de RTVE, para que informe si recibió una llamada de Zarzuela antes de despedir a dos trabajadores tras aparecer en la pantalla de la televisión pública el rótulo. El 26 de febrero de 2021 Rosa María Mateo compareció ante una comisión mixta de las Cortes Generales para dar explicaciones sobre el asunto

El PP también intentó sacar tajada política del asunto y pidió que se depuraran responsabilidades y Macarena Olona, por Vox, no dudó en llamar "miserables" a los responsables de RTVE.