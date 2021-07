En plena quinta ola y con la incidencia de casos por covid subiendo como las temperaturas en verano, las comunidades autónomas quieren endurecer las medidas de prevención y entre éstas destaca una: el toque de queda. Para eso hace falta el aval de la Justicia, en concreto de los Tribunales Superiores de cada comunidad autónoma. Ese toque de queda ya está en vigor en el País Valencià desde hace unos días y este mismo viernes se han sumado otras dos comunidades autónomas: Catalunya y Cantabria, que ya cuentan con la autorización de sus respectivos tribunales autónomicos.

En Catalunya la Justicia ha avalado que se imponga un toque de queda entre la 1.00 y las 6.00 horas de la madrugada en 161 municipios. La medida estará en vigor al menos hasta el 23 de julio. Catalunya ha registrado este viernes un récord diario de 9.416 nuevos contagios de covid.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha autorizado el toque de queda y las reuniones de un máximo de seis personas entre la una y las seis de la mañana en 53 municipios, entre ellos Santander y Torrelavega y algunos de los de más afluencia turística, como Castro, Laredo, Suances, Noja o Comillas, y por un tiempo inicial de catorce días. En su auto, los magistrados cántabros aseguran que son unas medidas "necesarias" y "equilibradas" dada la transmisión "descontrolada" del virus.

En cuanto al resto de territorios, destaca el caso de Canarias, que

ha sido la primera comunidad autónoma en recurrir al Tribunal Supremo para que avale el toque de queda nocturno que le deniega su tribunal autonómico. Eso es lo que ha ocurrido en Extremadura: la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha rechazado este viernes la solicitud del Gobierno regional de limitar la circulación de las personas en horario nocturno entre la 1:00 y las 6:00 horas en las localidades cacereñas de Jaraíz de la Vera, Montehermoso y Plasencia.

Mientras, Navarra también ha solicitado el toque de queda y está a la espera del dictamen de su Tribunal Superior que solicitan. Asturias e Illes Balears también están valorando solicitarlo.

Las nuevas medidas para el control de la pandemia se dan cuando ya ocho comunidades autónomas han superado el listón de vacunación del 50% de su población con pauta completa, según los datos de este jueves, que situaban a España como el quinto estado con mayor inmunización de la Unión Europea, solo superado por Malta, Hungría, Chipre e Irlanda.

Así queda el mapa de restricciones por comunidades autónomas para este fin de semana:

ANDALUCÍA

En Andalucía no hay cierre perimetral en ninguna localidad, después de que el Tribunal Superior andaluz no ratificara una orden de la Junta de Andalucía para confinar el municipio jiennense de Peal de Becerro, de unos 5.200 habitantes, al considerar que la norma no cumplía los principios de motivación, proporcionalidad, necesidad e idoneidad necesarios en relación con la intensidad de la medida pretendida.

No hay tampoco toque de queda ni ninguna comarca en nivel 3 de alerta o superior. La provincia almeriense se encuentra en nivel 1 entera, el mínimo, mientras las otras siete tienen algún distrito sanitario o algún área de gestión sanitaria en nivel 2 de alerta.

Toda la hostelería andaluza ha de cerrar como máximo a medianoche, aunque se permite permanecer una hora más, hasta la 1.00, sin servir comidas ni bebidas. Las celebraciones tienen que acabar a las 2.00 horas. En los pubs y discotecas de distritos en nivel 1 de alerta las personas pueden acudir a las pistas de baile, en exterior, con mascarilla y hasta las 2.00 horas. En los comercios los horarios habituales, con un aforo del 75% en nivel 2.

ARAGÓN

Aragón se encuentra en el nivel 2 de alerta sanitaria y tiene restricciones que afectan fundamentalmente al ocio nocturno, que tiene que cerrar a las 0.30 horas y no admitir clientes media hora antes. No se permite el uso de las pistas de baile.

El horario de la hostelería se mantiene a las 23.00 horas con un aforo del 50%en interiores y del 100% en las terrazas, y un máximo de seis y diez personas por mesa, respectivamente, con prohibición del consumo en barra.

Los comercios, gimnasios, competiciones deportivas, actividades culturales y lugares de culto tienen un aforo permitido del 75%, al igual que las piscinas, aunque estas con el 50% en sus vestuarios. Las celebraciones tienen fijado un máximo de 120 personas, con preceptivo listado de asistentes, y los eventos multitudinarios, aforo del 75 % y máximo de 500 personas en interiores y 1.000 en exteriores.

ASTURIAS

En Asturias desde este martes el interior de los locales de ocio nocturno permanece cerrado ante la escalada del número de contagios, de los que el Gobierno del Principado ha atribuido más de la mitad a este sector. También desde ese día está prohibida la venta de alcohol desde las 22.00 a las 6.00 horas en gasolineras y comercios minoristas.

Los establecimientos hosteleros continúan con su horario de cierre hasta la una de la madrugada y un máximo de seis personas por mesa en interior y diez en terraza, y sin poder consumir en barra. Se permiten eventos multitudinarios con un máximo de 5.000 personas en exteriores, aforo que se reduce a la mitad en interiores.

ILLES BALEARS

A pesar del continuo aumento de casos y la subida de la incidencia acumulada a 14 días por encima ya de los 450 casos, Baleares mantiene básicamente las mismas restricciones desde mediados de junio.

Para tratar de limitar los botellones, los comercios y gasolineras tienen prohibido vender alcohol desde las 22.00 horas.

Las reuniones sociales privadas no tienen limitaciones, ni los aforos de los comercios, mientras que las playas están cerradas de la medianoche a las 6.00 horas. Los viajeros que lleguen a las islas procedentes de cualquier territorio español excepto Ceuta tienen que presentar prueba diagnóstica negativa reciente o acreditar que han completado la vacunación.

CANARIAS

Están en nivel 1 las islas de Lanzarote, La Graciosa, La Gomera y El Hierro; en nivel 2, Gran Canaria y La Palma, y en el 3 Tenerife y Fuerteventura; tras haber subido un escalón esta semana tanto Fuerteventura como La Palma.

Como novedad, aunque aún no ha sido aprobado, el Gobierno de Canarias ha anunciado que se plantea exigir el certificado de vacunación o una prueba diagnóstica negativa para acceder al interior de determinados establecimientos públicos.

No hay ningún cierre perimetral vigente, pero el Gobierno de Canarias exige una PCR o un test de antígenos con resultado negativo realizado en las 72 horas previas a todo viajero que llegue a cualquier isla desde otro punto de España o desde terceros países. Están exentos de presentar una prueba diagnóstica negativa aquellos ciudadanos que ya hayan sido vacunados o hayan pasado la covid.

Hay límite, validado por el Tribunal Superior canario, para las reuniones de personas tanto en espacios públicos como privados: 10 personas en alerta 1; 6 personas en nivel 2, y 4 personas en el 3.

CANTABRIA

Cantabria ha establecido un toque de queda entre la 1.00 y las 6.00 horas en 53 municipios de la comunidad y limita a seis el número de personas que se pueden reunir en domicilios o espacios privados en ese mismo horario, unas medidas que tendrá que autorizar el Tribunal Superior de Justicia.

También se prohíbe vender alcohol en todos los comercios y gasolineras a partir de las 20.00 horas, con el fin de evitar botellones.

CASTILLA-LA MANCHA

En Castilla-La Mancha no se han modificado las medidas esta semana. Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir hasta las 2.00, con un aforo máximo del 75% en interiores y del 100% en terrazas, con el servicio en barra prohibido. Las discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 3.00 horas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha afirmado, en reiteradas ocasiones a lo largo de la última semana, que en el corto plazo no tiene previsto endurecer estas medidas, toda vez que la región, con una incidencia acumulada de 151 casos por 100.000 habitantes, es la comunidad autónoma con menos incidencia, solo por delante de Ceuta, si bien ha sostenido que estará pendiente de la evolución de los datos.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León mantiene las medidas restrictivas que tenía la semana anterior y no ha adoptado otras nuevas debido a "la inseguridad jurídica" que existe ahora mismo en España, según la justificación dada por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Y eso pese a que la incidencia a dos semanas está en riesgo extremo, con 808 casos por 100.000 habitantes, lo que supone el doble que hace una semana.

Por tanto, en Castilla y León se mantiene el nivel 1 de alerta, con el horario de cierre del ocio nocturno a las 2.00 y sin posibilidad de admitir clientes desde una hora antes. El aforo en las discotecas y sala de fiestas es de un tercio y no se permite el uso de pistas de baile. Se permite un máximo de diez personas por mesa en el interior de los locales y está prohibido el consumo en barra o de pie. Las peñas festivas están clausuradas.

CATALUNYA

A partir de esta noche habrá toque de queda entre la 1.00 y las 6.00 en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes con una incidencia superior a 400 casos por 100.000.

País Valencià

La Comunidad Valenciana ha recibido el aval de la justicia para mantener las restricciones aprobadas la semana pasada, entre ellas el toque de queda entre la 1.00 y las 6.00, medida que afecta a 32 municipios de más de 5.000 habitantes, los que presentan mayor riesgo epidemiológico, entre los que está incluido la capital, València.

Entre las restricciones vigentes destacan el cierre de la hostelería a las 0.30 horas, con un máximo de diez personas en exteriores y de seis personas y un aforo del 50% en interiores. Prohibido consumir en barra y fumar. No están permitidas las fiestas populares ni los pasacalles ni los desfiles.

EXTREMADURA

En estos momentos están cerradas perimetralmente Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo y Moraleja, en la provincia de Cáceres, y Santa Amalia, Barcarrota y Valdelcalzada, Salvatierra de los Barros, Villafranca de los Barros y Valverde de Leganés en la de Badajoz.

La Junta ha dictado que las personas con vacunación completa puedan salir de las localidades cerradas perimetralmente, del mismo modo que aquellas personas que tuvieran previsto visitar algunas localidades extremeñas en aislamiento podrán hacerlo si justifican de forma fehaciente que tienen su pauta de vacunación completa.

GALICIA

Galicia ha decidido reducir el número de personas no convivientes que se pueden reunir en el exterior de la hostelería, que pasará de 15 a 10, mientras en el interior sigue en 6, y también va a incrementar el control del ocio nocturno, ya que exigirá una prueba diagnóstica negativa para todos estos locales.

LA RIOJA

El conjunto de La Rioja continúa en el nivel 2, por lo que se mantienen las restricciones. En hostelería y restauración el aforo máximo en interiores es del 75%, y se mantiene la recomendación de un máximo de 6 personas por mesa; mientras que el cierre se establece como máximo hasta las 2.00 horas.

El aforo máximo es del 75% en el comercio y en los mercadillos; así como en las actividades de ocio y cultura, congresos y academias; y en las celebraciones religiosas; mientras que se establece en el 50 % para las actividades deportivas.

MADRID

La Comunidad de Madrid mantiene para los próximos días las mismas restricciones que ya estableció el 26 de junio, que admitía aforos más permisivos. Los locales de ocio nocturnos pueden abrir hasta las 3.00 horas, aunque sin admitir nuevos clientes desde una hora antes. No se permite el consumo en barra, aunque sí recoger la consumición, y el baile únicamente es permitido en discotecas que ya tuvieran pistas al aire libre, con mascarilla.

Los bares, restaurantes, cines, teatros, auditorios, locales de juego, apuestas y casinos pueden cerrar como tarde a la 1.00 y las terrazas provisionales en aceras solo podrán hasta medianoche.

MURCIA

En Murcia permanecerá el cierre del interior de los locales de ocio nocturno y discotecas, salas de baile, karaokes, pubs y bares de copas, tras haberlo permitido el Tribunal Superior murciano este jueves al rechazar la medida cautelar solicitada por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Murcia.

Los aforos máximos, ratificados por el Tribunal Superior, quedan suprimidos para las reuniones sociales en espacios públicos o privados y para las iglesias o templos, aunque se mantienen en el 75, 50 o 30% , según el nivel de alerta de cada municipio, en ceremonias o en la hostelería.

EUSKADI

En Euskadi ha entrado en vigor este viernes un nuevo decreto que prohíbe entre la medianoche y las 6.00 horas la permanencia en grupos de personas no convivientes y las aglomeraciones en espacios públicos, que refuerza la prohibición expresa de "botellones" y "no fiestas" que se aprobó la pasada semana.

Se mantienen el resto de las restricciones establecidas el 19 de junio. Así, la hostelería cierra a las 02.00 horas, misma hora fijada para las actividades culturales. El aforo máximo de los locales es del 50% en interiores. Sigue prohibido consumir en barra o de pie. Están abiertos los txokos y sociedades gastronómicas.

En cambio siguen cerradas las lonjas y locales juveniles, así como los locales de ocio nocturno como discotecas y pubs que no se hayan adaptado a servicios de hostelería. Se permite público en eventos deportivos con determinados aforos en función de la capacidad de los recintos.

NAVARRA

El Gobierno de Navarra ha decidido limitar la movilidad nocturna entre la 1.00 y las 6.00 horas en las localidades que, como Pamplona, estén en niveles de incidencia de covid calificados de riesgo extremo, lo que en las circunstancias actuales afectaría al 80% de la comunidad foral.

Esa medida anunciada este viernes entrará en vigor el próximo miércoles previo respaldo del Tribunal Superior de Navarra, junto a otras nuevas restricciones como la limitación a un máximo de 10 personas en reuniones en el exterior -para atajar los botellones- y la suspensión de las comidas populares, kalejiras o pasacalles y a espectáculos taurinos de calle.

CEUTA

La ciudad autónoma de Ceuta mantiene vigente, sin modificar, un decreto que flexibiliza las medidas para la apertura tanto del ocio nocturno como de la hostelería, a pesar de haber aumentado los casos activos pasando de la nueva normalidad al riesgo medio.

La hostelería podrá abrir de viernes a domingo hasta la 01.30 horas mientras que el ocio nocturno lo hará hasta las 2.30 horas. El decreto contempla la prohibición de consumir alcohol en la vía pública y en grupos.

MELILLA

En Melilla no hay novedad respecto a las últimas semanas y se mantienen las medidas, de modo que la hora límite para las actividades no esenciales sigue siendo las 3.00 horas. La hostelería puede abrir con aforos máximos de seis comensales por mesa en el interior, y ocho en el exterior, con una limitación del 50% dentro de los locales y del 100% fuera.