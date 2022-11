Ley trans: los partidos que sustentan al Gobierno piden más derechos para no binarios e intersexuales

Diez formaciones políticas, entre las que figuran Unidas Podemos, EH-Bildu, ERC, Junts, BNG, PdeCAT, PNV, Más País, Compromís y Coalición Canaria, han presentado este miércoles de forma conjunta un total de once enmiendas a la ley trans. Pocas horas antes de que se cierre el plazo, las formaciones han registrado un conjunto de cambios a la ley, la mayoría con la justificación de "mejora técnica". Entre ellas, destacan mejoras en el tratamiento de las personas no binarias (las que no se consideran de ninguno de los dos sexos) y de las intersexuales (las que nacen con genitales que no permiten delimitar el sexo).

Entre las medidas propuestas, figura la necesidad de que los documentos y formularios tengan en cuenta esta diversidad y que las personas no binarias puedan decidir omitir la mención relativa al sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Se trata de una de las medidas pedidas por las organizaciones de derechos LGTBI, que denunciaron que la ley se había quedado corta en reconocer los derechos de estos colectivos y habían pedido a los grupos políticos que mejoraran la norma. El proyecto de ley diseñado por el Gobierno permite a los padres dejar en blanco durante un año la casilla del sexo al inscribir el nacimiento de estos bebés si el parte médico indica la condición de intersexual, plazo que estas formaciones plantean ampliar a diez años.

Las organizaciones LFTBI habían abogado, también, por ampliar los derechos de los menores trans, permitiendo el cambio del sexo en el registro a partir de los 12 años, sin requisitos judiciales. Esta medida no está incluida en las propuestas de los grupos, que no han modificado estos requisitos y dejan la ley tal y como fue acordada por el Gobierno en junio de 2021, cuando Carmen Calvo estaba de vicepresidenta.

El Partido Socialista, sin embargo, presentó este lunes una batería de 37 enmiendas a la ley, con la que afirman que buscan la seguridad jurídica de la norma. Entre los cambios que propone el socio mayoritario del Gobierno, figura un cambio en los requisitos para que los menores de 14 a 16 años puedan cambiar su sexo en el registro. El borrador del Gobierno que llegó al Congreso afirma que estos menores pueden realizarlo con la presencia de sus progenitores o tutores legales. El cambio que intenta introducir el PSOE precisa de una autorización judicial. Un cambio que ha provocado indignación en el Ministerio de Igualdad. La ministra Irene Montero ha pedido este miércoles al PSOE que recapacite y retire las enmiendas.

Hormonación cubierta por el Sistema de Salud

Las enmiendas de las diez formaciones también incluyen propuestas en materia de hormonación y cirugías. Aunque estos tratamientos están transferidos a las distintas comunidades autónomas, la reformas piden que en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud se vele por que los procesos de transición estén cubiertos en la cartera básica de servicios.

Plantean además la necesidad de mejorar la protección internacional a las personas trans y piden que se garantice el uso de un lenguaje respetuoso "con la identidad y nombre sentido" de los solicitantes de asilo o refugio.

Reclaman protocolos para identificar las solicitudes de protección por motivos de orientación, identidad sexual o de género, expresión de género y características sexuales y que se garantice el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar de forma ágil.

Las diez formaciones plantean también defender los derechos de los colectivos LGTBI en la política española de cooperación internacional para el desarrollo o forzar el cierre de plataformas digitales que discriminen al colectivo LGTBI.