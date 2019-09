Un 58% de las personas trans de entre 16 y 24 años ha sufrido transfobia en el ámbito escolar y un 58% de estas víctimas asegura que el centro educativo no tomó ninguna medida para castigar a los victimarios, según un estudio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) presentado este lunes 9 de septiembre en Madrid. "Las generaciones actuales tienen un miedo que los paraliza porque los institutos te invitan a irte en vez de ayudarte", ha dicho Sandra, una trans de 21 años.

Sandra afirma haber sido víctima de discriminación durante la etapa escolar, cuando tuvo que cambiar de institutos en diferentes ocasiones porque "nadie hacía nada". "Se pasaron fotos mías entre los estudiantes y me tocaban la entrepierna en los pasillos, no podía tolerar eso y por miedo también cambié mi actitud, me puse una careta, los institutos no hacían nada y las represiones siempre fueron para mi", ha dicho en rueda de prensa sobre el estudio realizado a 72 personas trans.

"Vete a hacer esas cosas que hacéis los gais con los taconeos y demás". Esa fue la respuesta que obtuvo Sandra de un profesor al que "plantó cara" en un instituto madrileño que "nunca hizo nada" contra el acoso que sufría por ser una persona trans y del que en numerosas ocasiones fue invitada a irse.

Así como ella, un 20% de los encuestados no encontró apoyo en nadie. Mientras que un 40% consiguió ayuda en otros miembros del alumnado y tan solo un 15% en el profesorado. El estudio también revela que el 58% de las víctimas indica que el centro de estudio no tomó ninguna medida para castigar a quienes ejercieron la discriminación y 28% tuvo que cambiar de escuela.

En estos casos, el informe señala que la transfobia se tradujo en un 40% en forma de insultos, 25% en acoso, 22% en amenazas, 18% en ciberviolencia, 12% en agresiones físicas y 9% en violencia sexual.

En este sentido, el representante de la Comisión Ejecutiva de FELGTB, Carlos Castaño, ha subrayado que es "importante la educación de profesores y alumnos" y ha pedido que se apliquen "protocolos de acompañamiento al alumnado trans", así como que se implementen materias que formen a los jóvenes en torno a estos asuntos.

"La educación es el método más eficaz para paliar la LGBTfobia, solo a través de esta es posible que las futuras generaciones acepten que la diversidad es una parte más de la sociedad, de modo que es vital que se incorpore en los currículums escolares temas relacionados a la diversidad sexual, familiar y de género para ir erradicando el estigma social LGBTI", ha dicho.

Más en secundaria

Así, Castaño ha destacado la importancia de "mejorar el entorno educativo" en las distintas etapas. El estudio indica que es en la secundaria cuando las personas más sufren la transfobia, en un 37%. A esta etapa le siguen primaria en un 25%, bachillerato o FP superior en un 22%, educación infantil en un 9% y la universidad en un 7%. Un 57% de las víctimas declararon haberla sufrido en más de una etapa escolar.

En relación a este asunto, la federación ha solicitado, mejorar el sistema educativo en función de que se muestre al alumnado la realidad LGBTI; y se contemple y establezca un marco legislativo en vez de "dejarlo a la buena fe de los profesores". "Si no muestra esta realidad tal y como es, y solo nos da un juicio sesgado de la misma, le está haciendo daño al alumnado", ha agregado Castaño.

Al respecto, el estudio señala que 81% de las personas encuestadas utilizó un término negativo cuando se les pidió que describieran con una palabra su etapa escolar. Los adjetivos más repetidos fueron horrible, agobiante, dura, infernal, difícil, costosa, incómoda y complicada.

Por su parte, el responsable de Diversidad de Amnistía Internacional, Carlos Sanguino, ha explicado que, de la comunidad LGBTI, "los transexuales son los más vulnerables, especialmente las chicas". "Sufren unos niveles de violencia y de agresión que incrementa el dramatismo de la situación, por lo que es de vital importancia que en las escuelas se impartan contenidos formativos en este ámbito", ha dicho.

Un manifestante porta una bandera LGTBI durante la marcha del Orgullo - REUTERS/Pascal Rossignol

Falta de informa

Vanesa, madre de una niña trans de nueve años que cambió de identidad a los siete, ha señalado que la falta de información es el origen del problema. "Mi hija no quería ser niña, ya lo era, estaba segura de ella misma y un 4 de agosto me dijo que ya sabía cuál sería su nuevo nombre, quienes no lo entendíamos eramos nosotros porque no sabíamos de qué se trataba", ha dicho.

La mujer ha explicado que cuando buscó ayuda con psicólogos o terapeutas, "estaban tanto o más desinformados" que profesores o padres. "Los adultos vemos todo más complejo y nadie sabía cómo ayudarnos, sin embargo los compañeros de mi hija aceptaron su transformación de manera natural, con comprensión y empatía", ha agregado.

En relación a la aceptación, el estudio indica que al 53% de los encuestados nunca o rara vez se les llamaba por su nombre de acuerdo de género elegido y un 66% explicó que en la documentación escrita siguió figurando el nombre que les asignaron al nacer.

Por este motivo, la FELGTB ha enfatizado que "las medidas que se tomen deben ser paulatinas pero contundentes" con el fin de lograr la "normalización de las personas trans". "El primer paso es luchar contra esa falta de información, es cuestión de voluntad", ha dicho Castaño.

Entre otras cosas, ha defendido que se acepten las voluntades de los niños trans, como "aceptar su nombre elegido, aceptar que utilicen el uniforme con el que se identifican o no dividir por generos en actividades deportivas".

Asimismo, también ha destacado que es "imprescindible la aprobación de una ley de igualdad LGBTI estatal que recoja como obligatorias todas las acciones que aseguren los derechos de los menores trans".

"En algunas comunidades autónomas sí se obliga a la creación de estos protocolos pero no se implementan por falta de dotación presupuestaria, en otras son inexistentes", ha dicho y ha agregado que las comunidades que mejor adoptan medidas en favor de la diversidad son Valencia, Cataluña y Andalucía, mientras que en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha no existen.

De este modo, la federación ha lanzado un vídeo con motivo de la campaña 'Nora y su mochila menguante' con el fin de sensibilizar a la población en general y a la comunidad educativa en particular sobre la realidad de estas personas. El audiovisual y el informe están disponibles en la página web de FELGTB.