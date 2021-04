Spin Food se estrena mucho más allá de la alimentación

El plástico es un material a erradicar por nuestra salud y la del planeta debido a su gran poder contaminante, que también puede afectar a los alimentos que consumimos. Bajo esta idea nació Spin Food, el supermercado online ecológico libre de cualquier componente plástico, que ahora también ofrece sus productos de cuidado personal y limpieza Zero Waste, Cero Residuos.



Velar por la salvaguarda del planeta es labor de todos y el convencimiento de Spin Food desde que nació, en septiembre de 2020. Desde entonces, ofrece productos ecológicos certificados de la mayor calidad, procedentes de comercio justo y sin ningún tipo de envase plástico que pueda contaminarlos o acabar incidiendo sobre el medio ambiente. Al no incluir ese material en el empaquetado de los alimentos, éstos quedan completamente libres de microplásticos.

Así funciona

Spin Food está concebido como un supermercado ecológico online con todas las garantías. Desde el mismo momento de la compra, el cliente tiene acceso a toda la información sobre lo que ha adquirido:



• Desglose del producto.

• Importe en consigna por envases.

• Cuantía de los gastos de transporte, en caso de haberlos.

• La cantidad de plástico que se ahorra al planeta con esa compra.



La empresa prepara minuciosamente los pedidos en 24 horas y los sirve a domicilio en otras 24 (fines de semana excluidos) en toda la Península y Baleares, utilizando siempre elementos reciclados y reciclables. Todos los alimentos de Spin Food son ecológicos, están libres de plásticos y la mayoría son veganos.

Máxima certificación

El sistema de envasado Spin Food es sostenible y flexible con la finalidad de adaptarse a las necesidades de cada hogar y facilitar la reducción de residuos:



• Retornable: Los envases de vidrio son 100% reciclados y reciclables. Este formato brinda la posibilidad de una compra de alimentación 100% Zero Waste.

• Reciclable: Todos los alimentos a granel están disponibles también en envase reciclable, al mismo precio por kilo que en el caso del retornable. El material para el envasado reciclable principal es el papel.

• Combinable: Otra de las prioridades de Spin Food es poner las cosas fáciles. Por eso ofrece alternativas y flexibilidad.

La bolsa Spin Food

Cada comprador puede optar entre reutilizar o reciclar. Los que escojan la primera opción recibirán sus alimentos en la bolsa Spin Food, pensada para el retorno, elaborada con materiales reciclados y con un uso estimado en más de 100 veces.



Se recogen en la dirección indicada por cada cliente y el precio de transporte lo comparten Spin Food y el comprador, que invierte así 6 euros para retornar envases de distintos pedidos cada dos meses. Es decir, una compra 100% Zero Waste implica una inversión de solo 30 euros anuales.

Spin Food se estrena mucho más allá de la alimentación. — Spin Food

Tú no pagas

Los envases de los proveedores ya no los pagan los clientes, que sí recibirán un importe si los retornan. Así que no es el cliente quien paga el envase, sino Spin Food.



El precio de la cesta de compra en el nuevo supermercado es entre un 10% y un 15% más bajo que en otras tiendas con alimentos ecológicos. Además, se optimizan las rutas de transporte para generar el mínimo impacto ambiental.

Spin Care y Spin Home: Productos comprometidos

Pero la tienda de alimentación en Internet no solo ofrece ya esta pauta en sus productos destinados a nuestro consumo. Bajo las submarcas Spin Care y Spin Home, ha incorporado un amplio conjunto de productos de cuidado personal y limpieza Zero Waste, o lo que es lo mismo: Cero Residuos.



Son productos comprometidos con una filosofía de consumo más responsable cuya columna vertebral es evitar la generación de basura, que ya se pueden encontrar en las diferentes opciones que ofrece Spin Food:



Spin Food, alimentación ecológica en envases sostenibles. Para que tú elijas: envase de papel/PLA o de vidrio. El envase de vidrio, puedes quedártelo para reutilizarlo o retornarlo para que se le dé una nueva vida. Pero lo retornas, recuperas el importe íntegro pagado.



Spin Care, higiene y cuidado personal que cunde más. Productos Cero Residuos para higiene y cuidado personal, con componentes naturales mucho más eficientes y que cunden más:



• Champús y jabones para todos los cabellos y pieles.

• Desodorantes de distintos tipos y aromas que actúan sobre las bacterias y no modificando nuestra dinámica corporal.

• Distintos productos de higiene bucodental.

• Tiritas, cremas, lufas vegetales, cepillos de bambú…



Spin Food ha comenzado con un surtido básico que promete ir ampliando semanalmente según las necesidades de los clientes.



Spin Home, hasta estropajos vegetales. Estos productos Cero Residuos para limpieza y cuidado del hogar son mucho más naturales y eficientes y dan más juego. Spin Home incluye artículos básicos en la limpieza Zero Waste, como percarbonato, carbonato, ácido cítrico o bicarbonato. También capsulas biodegradables de limpieza EcoLabel y papel ecológico reciclado para baño, cocina o servilletas. Incluso dispone de estropajos vegetales e irá aumentando la oferta de productos.

¿Por qué utilizar sólidos?

Spin Home y Spin Care, siguen la misma filosofía que Spin Food, apostando por gamas de sólidos principalmente o líquidos con sistema de retorno de envases o de rellenado.



• Disminuyen la producción de plásticos innecesarios. Los productos son mucho más concentrados y, al ser sólidos, pueden dispensarse en envasados mucho más sostenibles, además de estar libres de microplásticos dañinos para tu organismo.

• Dejarás de utilizar productos tóxicos. Porque todos están elaborados con ingredientes naturales y orgánicos. No habrá tóxicos en tu cuerpo y en tu hogar y tampoco en el medioambiente.

• Son mucho más rentables, ya que solo pagas por el producto y no por agua a precio de producto. Esa la pones tú y del grifo, para diluir a tu gusto.

• Cunden mucho más porque son concentrados y tienen una mayor duración. Además, tú decides la cantidad que necesitas.

• Son productos a tu gusto y en función de tus necesidades y con pocos podrás preparar diferentes opciones para cualquier lugar de la casa según las necesidades de limpieza o higiene.



En todo caso, para los que no quieren dar el paso de descubrir los sólidos, Spin Food también dispone de líquidos en formatos sostenibles, como los envases reutilizables y retornables para higiene personal o las capsulas biodegradables en agua para la limpieza del hogar.



El supermercado online ecológico ya no es solo la mejor opción para una alimentación libre de plásticos y residuos, ahora incorpora esa misma filosofía para ofrecer los mejores productos de cuidado personal y del hogar Zero Waste, Cero Residuos.



