El Ministerio de Sanidad ha acordado el cierre perimetral de las comunidades autónomas entre el 26 de marzo y el 9 de abril para limitar la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa y evitar un rebrote de la pandemia de coronavirus, un acuerdo que tendrá que ser ratificado el miércoles.

A la espera de un documento definitivo, algunas autonomías han estrenado este viernes -otras lo harán el lunes- una relajación de las restricciones, animadas por la mejora de las cifras de contagios. Es el caso de Extremadura, Andalucía, Aragón o la País valencià que, desde este viernes, suavizan algunas de sus medidas, mientras que Catalunya y Castilla y León lo harán a partir del lunes, 8 de marzo.

Sin embargo, todo apunta a que las fronteras autonómicas seguirán cerradas, y aunque algunas autonomías hayan apostado por cerrar los perímetros, no todas ellas están de acuerdo a que las restricciones sean conjuntas.Algunas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Andalucía y Galicia, han cargado este viernes contra la "deslealtad" que, a su juicio, ha llevado a cabo el Ministerio de Sanidad filtrando las medidas para Semana Santa antes de debatirlo el próximo miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado el plan previsto para Semana Santa que incluye el cierre perimetral porque ha dicho que no puede "pedir a los madrileños que se arruinen" si le "obligan" a llegar a un consenso al respecto en el Consejo Interterritorial.

Galicia recrimina a Sanidad "forzar un consenso" sobre el documento de medidas a adoptar en Semana Santa

Galicia recrimina a Sanidad "forzar un consenso" sobre el documento de medidas a adoptar en Semana Santa, frente a la pandemia del coronavirus, por lo que presentará una queja formal, tal y como anunció ayer. El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, en una rueda de prensa tras la reunión del subcomité clínico que asesora a la Xunta, ha explicado que "no es tanto por los puntos del documento", que está de acuerdo en debatir, sino "por el procedimiento", previo y posterior, dada la manera cómo se presentó "en el último minuto".

Por otro lado, Canarias también ha argumentado que no cree que haga falta cerrar el perímetro. El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, comentó este jueves que, con los datos actuales, no es previsible que se acuerde el cierre perimetral del archipiélago durante la Semana Santa, aunque eso no quita que sí se puedan adoptar restricciones adicionales a las que están en vigor.



Balears también apuesta por que haya modificaciones en el plan de Sanidad durante los próximos días. Según fuentes del Gobierno de Francina Armengol ,su director general de Sanidad "dio la opinión" este jueves que siendo islas ya están perimetradas y que "no hace falta perimetrar" Balears. "La propuesta de perimetrar todas las comunidades incluidas las islas Canarias y Baleares tiene que seguir evaluándose con más profundidad y así se hará en los próximos días", indicaron las fuentes.

Según el documento a también se recomienda específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país y que "se eviten todos los viajes que no sean necesarios".