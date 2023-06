Madrid, referencia del Orgullo a nivel mundial… pero sin bandera en el Ayuntamiento ni reuniones con Almeida

Madrid es, según varios estudios (entre ellos, uno de Small Business Prices y otro publicado por la web británica Money.co.uk), una de las ciudades punteras a nivel mundial en el respeto a los derechos del colectivo LGTBIQ+. "Eso se debe", apunta Ronny de la Cruz, presidente de la entidad madrileña COGAM, "al buen entendimiento entre los distintos agentes implicados". Sin embargo, en conversación con este periódico, también apunta que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, no se reunió con su asociación, la principal en la ciudad, ni una sola vez durante toda la legislatura pasada.

La socialista Reyes Maroto, que compitió por la alcaldía de la ciudad en las pasadas elecciones municipales, achaca esa supuesta poca sintonía del alcalde del PP "a una cuestión ideológica". Con ella coincide Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea, quien apostilla que "durante la legislatura pasada, se podía atribuir la falta de compromiso del PP con el colectivo al hecho de que precisaba del apoyo de Vox desde fuera del Gobierno, pero ahora ya no".

Eduardo Rubiño: "El Partido Popular está adoptando unos presupuestos ideológicos contrarios al colectivo"

Rubiño se refiere a que, tras el 28-M, Almeida gobierna en solitario y sin la necesidad del apoyo del partido de extrema derecha, por lo que, según la opinión del diputado de Más Madrid, decisiones como "la de no colocar la bandera LGTBIQ+ en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad o la de desmantelar la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal, solo pueden ser entendidas como que el Partido Popular está adoptando unos presupuestos ideológicos contrarios al colectivo".

De la Cruz (COGAM) se atreve, incluso, a cifrar el grado de conformidad de su asociación con el trato que recibe por parte del equipo encabezado por Almeida. "Nosotros necesitamos un diez", expone, "y nos dan un seis".

De la Cruz: "Almeida es el único alcalde desde Álvarez de Manzano que no se ha reunido ni una vez con COGAM"

El presidente de COGAM, analista digital de 34 años, reconoce que desde el Ayuntamiento sí que se llevan a cabo algunos proyectos, pero avisa de que no son suficientes. "Además", insiste, "Almeida es el único alcalde desde José María Álvarez de Manzano que no se ha reunido ni una vez con COGAM". Público ha pedido al Partido Popular de Madrid una valoración del testimonio del activista, pero no ha obtenido respuesta.

Polémica con la campaña del Orgullo 2023

No obstante, la ausencia de la bandera LGTBIQ+ en el balcón del Ayuntamiento no ha sido la única polémica de las últimas horas. Almeida informó de que el edificio y la fuente de Cibeles sí se iluminarán con los colores del colectivo, pero precisamente los colores (en este caso, de los carteles) han levantado una gran polvareda. La cartelería con la que el consistorio madrileño está promocionando la fiesta no ha gustado a muchos de los activistas del colectivo. De la Cruz subraya que la disposición de los elementos en el cartel no recuerda a la bandera y que los tonos de los colores estarían alejados de corresponder a los tradicionales del arcoíris.

También en el contexto del Orgullo, Reyes Maroto afea a Almeida que no participe de los actos que se llevan a cabo en el marco de las reivindicaciones y enfatiza la importancia de que Madrid se convierta "en un bastión de defensa de la diversidad ante todos los lugares en los que Vox ha logrado puestos de mando" el mismo día en que han aparecido pintadas que rezan 'Viva el hombre hetero, muerte al hombre blandengue', 'Arriba el patriarcado' o 'Feminista era mi abuela, no la puta de Montero' en las paredes del Espacio de Igualdad María de Maeztu, ubicado en el barrio de La Latina de Madrid.