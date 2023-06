Orgullo LGTBIQ+ en Madrid: conciertos, actividades, pregón, cabalgata y desfile

Desde este viernes hasta el próximo 2 de julio, Madrid se tintará de colores para celebrar MADO, un festival para visibilizar la diversidad que vendrá acompañado de numerosas actividades, culminadas por la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBIQ+, el acto central del programa, que partirá desde Atocha el 1 de julio para finalizar en Colón.

Durante una semana y media, las calles madrileñas ondearán las banderas del colectivo y enclaves icónicos de la capital se convertirán en escenario de las fiestas más sonadas del mes de junio. Entre la programación, los platos fuertes llegarán los fines de semana de la mano de artistas como Paulina Rubio o Ladilla Rusa.

Plaza de Pedro Zerolo

En el llamado escenario "Orgullo de Chueca" tendrá lugar a las 20.30 horas del próximo 28 de junio el pregón que marcará el inicio de las Fiestas del Orgullo. Además del discurso de inauguración proclamado por los protagonistas de la película Te estoy amando locamente, tras el que cantará Blanca Paloma, en el epicentro del barrio madrileño se podrá disfrutar de las siguientes actividades:

Banderas LGTBI cuelgan de los balcones del barrio de Chueca en Madrid, a 25 de junio de 2021. — A. Pérez Meca / Europa Press

Miércoles 28 de junio:

— A las 20.50 horas: presentación del himno oficial de Madrid Orgullo 2023, A quién le importa.

— A las 21.15: musical sobre Raffaella Carrà titulado Bailo, bailo.

— A las 21.20: concierto de La Helen.

—A las 21.30: fiesta Black & White 'Todos los días son sábados'.



Jueves 29 de junio:

— A las 20.00 horas: fiesta Reina Pop, en la que participarán Keunam, Anomalía Montes, la Chari y Alice Press.

— A las 21.00: fiesta Orgullosas de Star para poder avanzar.

— A las 22.00: fiesta Maricoin.



Viernes 30 de junio:

​— A las 22.00 horas: fiesta LL Show Bar.

— A las 21.00: fiesta Vuélvete loca.

— A las 22.00: fiesta The Queer Travel by Visit Chueca, con la participación de Marlene Murreau, Rosario Mohedano, La década prodigiosa, Aitor Tilla, Shirley Stonyrock, Úrsula Cotallo ,Kalexa Deluxe, Serena Tillas, Enrique Anaut y Geraldine Larrossa Inocennce y The New Queens.

— A las 23.00: fiesta Super Prima's Festival.

Sábado 1 de julio:

— A las 20.00 horas: Maravillas Party.

— A las 20.00 horas: Rainmbow Party.

— A las 22.00 horas: DLRO Live Pride.

— A las 23.00 horas: fiesta You&Me.​

Plaza de Callao

En la plaza del "Orgullo de Europa" también se celebrarán muchas actividades, gran parte de la cuales serán gratuitas. Estas son las que se recogen en la programación de MADO:

Miércoles 28 de junio:

— A las 20.00 horas: GEN PLAYZ XL, con las apariciones de Omar Banana -actor de Te estoy amando locamente-, Carla Flila, Rubén Avilés, Sharonne, King Africa y Varry Brava. Será presentado por Inés Hernand con la colaboración de Samantha Hudson.

— A las 22.00: Fiesta Teddy Bear con Republik.

El jueves 29 de junio en el escenario de Europa todo alcanzará tintes internacionales con la fiesta Orgullo de Portugal, camino del Europride 2025.​ Las actividades serán las siguientes:

— A las 20.00 horas: Drag Show Finalmente Club Lisboa.

— A las 20.00: Slay, por Trumps Lisbon Club.

— A las 22.00: Saint Caboclo.

— A las 23.00: Enjoy Party Lisbon.

Viernes 30 de junio:

— A las 20.00 horas: bienvenida y presentación de la mano de Samantha Ballantines.

— A las 20.10: Bajocero X.

— A las 20.30: Paula Cendejas

— A las 20.50: El GG

— A las 21.10: E'femme

— A las 21:30: Simona

— A las 21:50: Fusa Nocta

— A las 22:10: Rakky Ripper

— A las 22:30: Chico blanco

— A las 22:50: Ptazeta

— A las 23:10: Cascales

— A las 00:00: Fiesta Cogam es tu opción

— A las 1:00: DJ Barbara Butch

Sábado 1 de julio:

— A las 20.00 horas: bienvenida y presentación con Lara Sajen.

— A las 20.05: Music, Love & Postureo.

— A las 21.00: aún está por confirmar.

— A las 23.00: Eurovisión Pride.

— A las 00.30: fiesta Master Pride Orgullo.

— A la 1.30: fiesta Orgullo Radio Music Fest.​

Plaza de España

En la plaza en la que desemboca Gran Vía, los festejos comenzarán el próximo jueves 29 de junio, un día después que en el resto de barrios. Allí, un escenario, al que se le ha colocado el lema 'Muestra tu orgullo', será testigo de los siguientes conciertos:

Vista general de la gala musical de clausura del Orgullo LGTBI 2022, a 10 de julio de 2022, en Madrid. — Isabel Infantes / Europa PREss

29 de junio:

— A las 20.00 horas: bienvenida y presentación con Jota Carajota.

— A las 20.15: Álvaro Sola.

— A las 20.30: Christian Mira.

— A las 20:50: Nacha la Macha.

— A las 21.10: Marisol Bizcocho.

— A las 21.30: Dani Dutrera.

— A las 22.00: La Negri.

— A las 22.30: Falete.

— A las 23.30: Carlos Rodríguez Company.​

30 de junio:

— A las 20.00 horas: presentación y bienvenida con Lara Sajen.

— A las 20.10: Sofía Cristo.

— A las 21:00: Fani.

— A las 21:15: Amor Romeira.

— A las 21:30: Natalia.

— A las 22:00: XVI Gala Mr Gay Pride España con Mirela y Ruth Lorenzo.

— A las 00:30: Paulina Rubio.

— A la 1:00: Suri.

— A las 1:45: Fiesta Sound of Beach.​

Sábado 1 de julio:

— A las 20.00 horas: Tombolón Maricón Orgullo Madrid 2023.

— A las 21.00: Juana.

— A las 21.15: Marina Galán.

— A las 21.30: Pascal Gaona.

— A las 21.45: Dan Abedrop.

— A las 22.00: Virya Cruz.

— A las 22.15: Tess.

— A las 22.30: Carlos Right.

— A las 22.45: Marta Sango.

— A las 23.00: Ricky Merino.

— A las 23.20: Lorena Gómez.

— A las 23.40: Pastora Soler.

— A las 00.00: Gemelliers.

— A las 00.15: churros con chocolate.

— A las 1.15: Javier Mota.

— A la 1.30: VI Edición del People FM Pride Fest (Pablo Pedraza, Alena, Alex Blanes, Lali Oparda, Maik Rodríguez, Ariel Rec, Osvaldo Supino y Ainhoa Cantalapiedra).

El sábado 2 de julio se clausura el MADO 2023 con la fiesta del Orgullo latino y los siguientes conciertos:

— A las 20.00 horas: Ballet del Orgullo.

— A las 20.10: Yadam (Venezuela).

— A las 20.20: Naía (Ecuador).

— A las 20.30: Ariel Cumba (Cuba).

— A las 20.45: Sudor Marika (Argentina).

— A las 21.00: Amparo Sandino (Colombia).

— A las 21.15: Edith Salazar (Venezuela).

— A las 21.30: Mancandy (Mexico).

— A las 21.45: Marcos French (Argentina).

— A las 22.00: Ari Moore (Costa Rica).

— A las 22.10: Karina (Venezuela).

— A las 22.30: Lucrecia (Cuba).

— A las 22.45: Tokischa (República Dominicana).

— A las 23.10: Miranda! (Argentina).

— A las 23.30: La Terremoto (España).

— A las 23.55: 'A quién le importa' (versión latina).​

Plaza del Rey

Su nombre ha sido cambiado por el evento a la Plaza de las Reinas, un lugar que inaugurará Patricia Galván el próximo miércoles y al que acudirán artistas para contentar a todos los gustos:

Miércoles 28 de junio:

— A las 20.00 horas: Leen Beat.

— A las 20.45: Paula Mattheus.

— A las 21.35: Ladilla Rusa.

— A las 22.20: Belén Aguilera y Ruptura.​

Jueves 29 de junio:

— A las 20.00: Suu, antes de cuya actuación dará la bienvenida Sheila González.

— A las 20.40: La Mare & María Ruiz.

— A las 21.30: Yoly Saa.

— A las 22.20: Jimena Amarillo.

Viernes 30 de junio:

— A las 20.00 horas: presentación de Silvina Margari y actuación de Martina diRosso.

— A las 20:40: Samuraï.

— A las 21:30: Marlena.

— A las 22:15: Marta Sangó.

— A las 23:00: fiesta Fulanita de tal con DJ Bailaferias.

Sábado 1 de julio:

— A las 20.00 horas: Silvina Magari

— A las 20.30: Isla Lavanda.

— A las 21.10: Gala Nell.

— A las 21.45: María Aguado.

— A las 22.15: Safree.

— A las 22.50: Fluide Scape Party con artistas de la talla de Eskarnia, Paloma Freestyle, Ines Delicious & Laura Vicedo, Iria, La Sorny, Monsieur Baguette y Chile Güero.

Domingo 2 de julio:

— A las 19.00 horas: entrega de trofeos del campeonato de fútbol siete femenino Fulanita de Tal 2023.

— A las 19.40: Julia Martín.

— A las 20.20: La Fiesta.

— A las 21.00: Rocío Saiz (Monterrosa y Las Chillers).

— A las 21.45: aún por confirmar.

— A las 22.30: fiesta Fulanita Fest, con DJ Mery Martin.​