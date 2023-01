Malestar en el Zendal ante la inesperada acumulación de pacientes: "Está cada vez más lleno y sin enfermeras"

Apenas hace unas semanas, salía a la luz un contrato por valor de 570.000 euros destinado al mantenimiento del Hospital Enfermera Isabel Zendal firmado en plena Nochebuena. Un jugoso acuerdo para un centro que apenas tenía entonces 60 pacientes, denunciaban los trabajadores.

Tras las saturaciones que han sufrido las Urgencias de los hospitales de la sanidad pública madrileña durante este mes de enero, con pacientes hacinados en los pasillos como en el caso del Hospital de La Paz, desde el sindicato de enfermería SATSE confirman que se han empezado a derivar pacientes al Isabel Zendal y que el centro está "cada vez más lleno y sin enfermeras", dado que la plantilla es mínima ante la poca actividad que ha habido durante estos meses.

"Durante mucho tiempo, las enfermeras estaban poniendo vacunas y poco más. Han empezado a derivar gente por la saturacion de las Urgencias. Como no hay camas en las plantas, la urgencia se convierte en un tapón", aseguran desde la portavocía del sindicato.

Pero con esta decisión ha aparecido un nuevo problema: el Zendal no tiene personal propio, por lo que se han destinado pacientes a un centro donde la atención está limitada. "Ahora los cuatro controles habituales llenos, con 18 pacientes cada uno y otro más que se prevé que se llene a lo largo del día. Por otro lado, se ha dado orden de preparar más controles, todos con capacidad para 18 pacientes, pero aún no disponen de enfermeras para atenderlos. En la actualidad hay 48 enfermeras en hospitalización, repartidas en 4 controles, 12 enfermeras por control (6 de mañana y 6 de tarde) con presencia de dos enfermeras/turno por control", asegura el sindicato en una nota de prensa.

Además, el personal del Zendal tampoco está en las condiciones más optimas: "El centro se abrió hace más de 2 años y aún no cuenta con una plantilla propia como debería y hemos reclamado desde antes de su apertura. Además, las enfermeras no ven atractivo los contratos de 15 días o poco más que se les ofrecen mientras en otros Servicios de Salud les dan contratos mucho más largos. Hay que fidelizar y la Consejería de Sanidad no lo hace, dejando escapar a muchas de las alumnas de Enfermería que aquí formamos", asegura SATSE.