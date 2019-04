En Comú de Lleida acusa a la Paeria -el Ayuntamiento de la ciudad- de "incumplir" la ordenanza municipal de tenencia y bienestar animal y cometer "infracciones graves" en el Centro de Acogida de Animales de Compañía (Caac). Según el grupo, que cuenta con dos concejales en el consistorio y es el referente local de Catalunya en Comú, en los últimos cinco años han muerto casi una cuarta parte de los animales que han llegado al centro, fundamentalmente por los maltratos y las malas condiciones del espacio. Tras más de un año haciendo una diagnosis conjunta con entidades animalistas y voluntarios, en Comú asegura que en el Caac se "maltrata a los animales" y se les "mantiene sin la alimentación necesaria o en instalaciones inadecuadas", tanto desde el punto de vista higiénico y sanitario, como de "bienestar animal" y de "seguridad".

En una rueda de prensa, la formación explicó el martes que en los cinco años y medio estudiados (2013-2018) casi 2.000 animales entraron en el Caac -básicamente perros y gatos-, de los que 466 (el 23,5%) murieron, "casi todos durante su primer año en la perrera". Además, ha habido 822 que han sido adoptados por particulares o entidades protectoras de animales y 518 que han sido recuperados por las protectoras o por sus dueños.

En este ámbito, en Comú también denuncia que en más del 70% de los animales recuperados o adoptados -941 de un total de 1.340- no consta el "pago de la tasa preceptiva", un hecho que según la formación podría explicarse porque "muchos animales son sacados del Caac por algunas protectoras, a coste cero, que los dan en adopción por su cuenta cobrando ellas un precio que les permite su actividad". En cualquier caso, se lamenta la "máxima opacidad" en la salida de los animales de las instalaciones, porque "no está reflejado en ninguna parte a qué protectora se ha entregado el animal y en qué condiciones".

Denuncian malos tratos, que "de forma rutinaria se limpian las jaulas con agua a presión con los animales dentro dejándolos mojados

El grupo político asegura que ha difundido el informe tras pasarse "ocho meses" pidiendo una reunión con el alcalde de Lleida, el socialista Félix Larrosa, quién antes de asumir el cargo era el responsable del Caac como concejal de Hábitat Rural y la sostenibilidad. Entre otras cuestiones, en Comú cita como malos tratos que "de forma rutinaria se limpian las jaulas con agua a presión con los animales dentro, dejándolos mojados y provocando que, también en invierno, deban dormir en un suelo de cemento húmedo". Esto se traduciría en un "aumento de la tasa de mortalidad de animales durante los meses de más frío". Además, "el contacto continuado con el cemento mojado provoca llagas y heridas a los perros por todo el cuerpo". También denuncia "el hacinamiento con tres animales o más en cada jaula", que "provoca peleas y muy a menudo la transmisión de enfermedades infecciosas".

Asimismo, se advierte de que "no hay prácticamente ningún trabajo de la perrera municipal para fomentar la adopción", de los animales y, de hecho, "no hay campañas entre la población y el web está desactualizado". En este sentido, el Comú asegura que "los propios responsables del Caac responden que el fomento de las adopciones lo hace una asociación de voluntarios".



La Paeria niega los malos tratos

Las críticas no han sido bien recibidas por el Gobierno municipal. El responsable político del Centro de acogida de animales y concejal del Hábitat Rural y la Sostenibilidad, Joan Queralt, ha calificado de "absolutamente falsas" las acusaciones sobre posible maltrato animal en el equipamiento y ha negado que no se alimente correctamente a los gatos y perros que hay. Sí que admitió que el web del Caac "no está actualizado", pero que "se utilizan otros medios, el principal de los cuales es la página de los voluntarios" para fomentar las adopciones. Asimismo, asegura que las fotografías difundidas por en Comú corresponden a las "jaulas viejas" y que "ya se ha hecho la primera fase de reformas en el centro y el próximo año se empezarán a hacer las nuevas". De hecho, subraya que ya se han estrenado jaulas para gateros.

Para mejorar la situación de los animales, en Comú plantea que se limpien las estancias "sin los animales dentro, evitando las temperaturas extremas y las humedades y ampliando las horas de recreo", que se ponga en marcha una "verdadera red de publicidad"y se "fomente la adopción de los animales que llegan para evitar estancias de larga duración o crónicas", entre otros aspectos.