La Delegación del Gobierno en Madrid ha encargado a la Policía Nacional un informe exhaustivo sobre lo sucedido este domingo en la protesta antimascarillas de la Plaza de Colón, lo que incluye analizar si los promotores del acto mintieron al comunicarlo, ya que no aludieron a que se promovería desobedecer a las autoridades sobre el uso de los elementos de autoprotección contra la covid-19.

Fuentes de la Delegación han informado de que el responsable de esta institución, José Manuel Franco, ha solicitado a la Policía un informe para analizar todo lo ocurrido en la concentración de este domingo por la tarde, lo que incluye identificaciones y un relato detallado de lo sucedido en la Plaza de Colón.

Las fuentes consultadas indicaron que los promotores no aludieron en la convocatoria a que en la misma a que se llamaría expresamente a no usar la mascarilla, algo que habría llevado a la Delegación a no autorizarla cuando fue notificada.

En su escrito, los organizadores indicaban que la misma era para rechazar que, a su juicio, las autoridades están usando el miedo al coronavirus para restringir las libertades fundamentales, lo que, a su entender, incluye la censura y la manipulación de las Fuerzas de Seguridad y los medios informativos.

Varias opciones legales

Sin embargo, en la protesta de la Plaza de Colón de este domingo se corearon consignas en contra de usar mascarillas y se negó la existencia de la pandemia del coronavirus y que esté habiendo un rebrote en España. Esta concentración se produjo después de que la semana pasada el cantante Miguel Bosé llamase a sumarse a esta convocatoria y a ir a la misma sin mascarilla, aunque finalmente el cantante no fue visto en la zona de la protesta.

Al mismo tiempo, fuentes de la Delegación indicaron que la Policía está comenzando a identificar a quienes fueron a la Plaza de Colón y pudieron incumplir algún normativa, tras lo cual se elaborarán los expedientes y se estudiará si caben propuestas de sanción. Estas identificaciones servirán para ver qué personas no llevaban mascarillas, cuya obligación está establecida por la Comunidad de Madrid.

Desde el organismo que dirige Franco se indicó que, una vez que se reciba el informe policial, se analizará si se ponen multas y para ello se podría recurrir a varias opciones legales. Una primera es la normativa de Madrid que obliga al uso de las mascarillas, a la que se suman la Ley de Salud Pública, la Ley de Seguridad Ciudadana y recurrir a la Abogacía del Estado para emprender otras acciones legales.