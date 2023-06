La manifestación del Orgullo Crítico en Madrid, en imágenes

Más allá del binarismo

Hombre o mujer se quedan cortos para las personas que acudían a esta manifestación con ansias de verse representadas más allá del género. El no binarismo, en su propio bloque, reclamaba la inclusión de su identidad como casilla en el documento de identidad. En la imagen, dos personas hablan mientras una de ellas sujeta un cartel: "Too hot for gender -demasiado atractive para el género-" .