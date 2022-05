María Blasco: "Investigar el deterioro del envejecimiento traerá una revolución"

María Blasco es bióloga molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Durante su presencia en Salamanca por el Age Open Science, evento en el que diferentes científicos del mundo comparten sus avances en torno a combatir el envejecimiento, atiende a Público durante unos breves minutos.

Cuando los científicos 'traducen' sus conclusiones a un lenguaje para todo el mundo siempre existe el riesgo de malinterpretaciones y preguntas como: ¿para cuándo una vacuna contra el cáncer?

Está claro, es esa esa búsqueda de la noticia que tenéis vosotros. En nuestro caso las noticias son de otro tipo. Que se hagan avances no quiere decir que se haya resuelto un problema, el camino es largo. Eso no quita importancia a los avances, pero desde luego hay preguntas como "¿para cuándo va a estar la cura de una enfermedad?" que obviamente no tienen respuesta.

La idea de que el envejecimiento no es irreversible cambia totalmente el paradigma.

Hemos sido muy antropocéntricos y si miramos solo a nuestra especie parece que es difícil modificar la longevidad. Sin embargo, si miras otras especies te das cuenta de que, por ejemplo la ballena, que es mamífera como nosotros, llega a vivir 200 años o más. Luego hay otras que viven mucho menos. Eso lo que te está diciendo es que el envejecimiento es algo modulable. La longevidad es modulable y, si averiguamos el cómo, entonces podríamos modelar nuestra propia longevidad.

Controlar la longevidad cambiaría la relación con las enfermedades

Sí, porque la mayor parte de las enfermedades las causa el envejecimiento. Las enfermedades que nos matan son enfermedades degenerativas y su origen está en el envejecimiento. Si podemos vivir jóvenes durante más tiempo seguramente no tendríamos esas enfermedades o incluso si las tuviéramos sabríamos como curarlas. Sería una cuestión de rejuvenecer el tejido que está empezando a dar problemas y de repente volveríamos a estar bien otra vez.

Además, la investigación en torno al envejecimiento es un filón. De ahí pueden salir fármacos utilizados por todo el mundo, porque todo es envejecimiento. No es solo un avance para quitar sufrimiento y enfermedades, sino que además es un mercado enorme.

Esa búsqueda de respuestas en torno al envejecimiento va ligada con la mejora de la calidad de vida.

Cuando encuentras algo que modula la longevidad no es que consigas que un organismo viva más tiempo, sino que está más joven durante más tiempo. Y por eso vive más. El estudio del envejecimiento es el estudio de la juventud, el estudio de qué hace que nuestro organismo se mantenga joven, sea capaz de repararse y reparar el daño. Cuando eso deja de ocurrir es cuando envejecemos.

Ni siquiera con una pandemia se ha conseguido poner la ciencia como prioridad en las portadas y debates.

La ciencia es el conocimiento, y ese conocimiento puede ser útil para resolver problemas, lo hemos visto en el caso de la covid y lo vemos cada día porque nuestra vida todo se va resolviendo y eso es gracias a que alguien lo ha inventado o lo ha descubierto.

Pero todavía queda la frontera de las enfermedades. Yo creo que es una prioridad porque ahora hay mucho sufrimiento y muchas muertes prematuras y si eso se consiguiera resolver realmente sería un empujón más en la historia de la humanidad. Si pensamos que el control de las enfermedades infecciosas ha hecho que dupliquemos nuestra esperanza de vida y ha cambiado el mundo, qué ocurría si somos capaces de controlar las enfermedades degenerativas y el envejecimiento.

Incluso desde un punto de vista frívolo, invertir en ciencia nos haría ahorrar.

Se ahorraría mucho, por supuesto. Entendemos ciertas cosas muy bien, por ejemplo que hay que vacunarse contra enfermedades infecciosas, que eso ahorra mucho gasto de UCI, hospitales y demás, pero para las enfermedades que nos matan de viejos no se ha interiorizado esto. Pero yo creo que va a cambiar.

Ya hay movimientos y vemos la inversión de empresas de Silicon Valley que ven que no tiene sentido. ¿Por qué no se interviene para intentar evitar enfermedades terminales que no sabemos curar?