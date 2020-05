El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y en la calle, en el caso que no se respete la distancia de los dos metros de seguridad.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado oficial, "será obligatorio, como hasta ahora, en el transporte público, y también en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros".

No obstante, no será regulado dicha medida hasta los próximos días en una orden ministerial. Fuentes presentes en el encuentro han avanzado a Efe que la misma podría terminarse de redactar entre este lunes y este martes. De esta forma, al uso ya obligatorio en el transporte público su sumará ahora la utilización obligatoria en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros.

Por lo manifestado a Efe desde distintas fuentes autonómicas, parece que ha habido un consenso en la necesidad de protegerse del coronavirus con la mascarilla, así lo ha resaltado el consejero de Sanidad de Asturias, Pablo Hernández, quien ha subrayado en la importancia de utilizarla en los espacios consensuados.

El ministro Illa ya había tratado este asunto con las comunidades la pasada semana en Consejo Interterritorial y ya dijo el sábado lo que se esperaba desde hace tiempo por sus palabras, que iba a ser obligatorio su uso y que quería que la decisión se tomara con el mayor consenso posible de todos.

Además, comunidades como Madrid y Catalunya se mostraban públicamente a favor de ello.



"Las cifras de la epidemia tienen una tendencia positiva, pero aún persisten los riesgos", ha advertido también la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha vuelto a ponderar la restricción, cada vez más modulada, de los ciudadanos, sustentada en la figura del estado de alarma.

Las fases de desescalada han vuelto a ser el centro de debate de este encuentro entre Sánchez y sus homólogos autonómicos, que han reclamado en algunos casos soluciones jurídicas diferentes al estado de alarma y expuesto sus preocupaciones sobre la recuperación económica y la petición de quinta prórroga.



Durante la reunión, además, se ha informado del nuevo sistema de comunicación de datos entre Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, que ahora se hará por la tarde.

El ministro ha anunciado el envío de guantes y de mascarillas a todas las comunidades y ha anticipado que se dará autonomía para el detalle de ciertas actividades dentro de la fase 2, en concreto a lo referido a las visitas a los centros de personas mayores.

En lo referente a los tramos horarios, en la siguiente fase en la que desaparecen los tramos horarios, será la Comunidad la que propondrá que se respete específicamente el que está establecido para personas mayores y con discapacidad.

El número máximo de personas autorizadas en actos culturales al aire libre quedará fijado por salud pública de la Comunidad. Además, el Gobierno murciano ha solicitado pautas para playas, y el Ministerio ha especificado que se abordará en reuniones bilaterales.