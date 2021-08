La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado en exclusiva al Gobierno de la Región de Murcia de la "grave" situación que afecta al Mar Menor que "no es cosa de un día ni ha sido fruto de un fin de semana" y que ha provocado la mortandad masiva de peces por anoxia, al tiempo que ha reclamado a la administración autonómica que "ejerza sus competencias".

En ese contexto, Rodríguez ha confirmado la visita este miércoles de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien se reunirá con los alcaldes de la zona para buscar soluciones para mostrarles la postura del Gobierno y también lo hará en sede parlamentaria. "Lo que corresponde es que cada uno ejerza sus competencias. El Gobierno ejerce sus competencias y el Gobierno de Murcia ha de ejercer sus competencias. Este es un problema importante", ha apostillado la portavoz, que asegura que la situación a la que ha llegado el Mar Menor "no es cosa de un día" o fruto de un fin de semana, sino la consecuencia de un periodo "muy dilatado de inacción" y de "falta de cumplimiento" del ejecutivo regional en lo que se refiere a sanciones.

Isabel Rodríguez ha apuntado que se han detectado 8.000 hectáreas con regadío ilegal que no contaban con concesión de agua

En ese sentido, ha apuntado que se han detectado 8.000 hectáreas con regadío ilegal que no contaban con concesión de agua, el uso excesivo de nitratos y la sucesión de vertidos. Así, ha añadido que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente han instruido 800 expedientes que "no están siendo tramitados por el Gobierno de Murcia".

"Esto no es una pelea de competencias sino una dejación de competencias que tiene encomendadas el Gobierno de Murcia", ha defendido la ministra que recuerda que el Ejecutivo declaró el acuífero en riesgo químico sin que la decisión contara con el apoyo del gobierno murciano.

La cuestión, ha añadido, preocupa por razones ambientales, por economía, por la reputación de los propios productos agrícolas que España exporta y para el turismo en la zona. En todo caso, ha asegurado que el Gobierno está "plenamente comprometido" en buscar soluciones pero, que ha hecho "hasta donde podía hacer".

"Intereses partidistas"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha lamentado las "mentiras, excusas y confrontación política" al conocer que no se ha recogido su petición de que se declarara al Mar Menor zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. "Esperaba un cambio de actitud del Gobierno central tras los últimos episodios en el Mar Menor, confié en que nos tenderían la mano ante la situación que estamos viviendo, pero nada ha cambiado. Mentiras, excusas y confrontación política. Una lástima", dice en su cuenta oficial de Twitter.

Ha dejado claro, igualmente, que "la voluntad de diálogo y acuerdo del Gobierno regional es absoluta. No puede ser de otra forma: salvar el Mar Menor es prioritario", tras conocer las declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha responsabilizado en exclusiva al Gobierno murciano de la "grave" situación que afecta a la laguna, que "no es cosa de un día ni ha sido fruto de un fin de semana". "Mal vamos si el Gobierno central se dedica a seguir mintiendo. Espero que olviden los intereses partidistas para priorizar lo importante", dice.

Protesta en defensa del Mar Menor. — Edu Botella / EUROPA PRESS. — Edu Botella / EUROPA PRESS

"Dejar al Mar Menor fuera de la lista"

La portavoz del PP, Miriam Guardiola, ha exigido que "si el Gobierno de España quiere denegar la declaración del Mar Menor de zona gravemente afectada por emergencia civil que lo diga, pero que no invente excusas, porque ninguno de los motivos aducidos tienen soporte en la norma".

Así ha reaccionado Guardiola tras conocerse la decisión del Gobierno de España de "dejar al Mar Menor fuera de la lista" y ha denunciado que "detrás de esta decisión hay motivos políticos diseñados con el único objetivo de atacar a la Región". Por ello, ha pedido que "nos digan en qué artículo de la norma se basan para denegarlo porque estos no lo son".

Al hilo, la 'popular' ha recordado que "en concreto, en el artículo 23 se recoge que, para dicha declaración, se tendrá en cuenta que se hayan producido daños personales o materiales, así como la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".

Ante este escenario, la diputada del Partido Popular ha advertido que "tenemos un riesgo muy grande de sufrir otra DANA (Depresión Atmosférica aislada en Niveles Altos, comúnmente conocida como 'gota fría') y que colapse el Mar Menor". Si esto sucede, Pedro Sánchez "será cómplice, porque su sectarismo es enfermizo. Le da igual un desastre ambiental y el sufrimiento de todos los vecinos de la comunidad de Murcia".

"Balones fuera"

El vicesecretario general del PSRM (Partido Socialista de la Región de Murcia y viceportavoz del Grupo Parlamentario, Francisco Lucas, ha asegurado que "el PP de la Región de Murcia ni tiene vergüenza ni la ha conocido, despejan todos los balones fuera con tal de no ponerse a trabajar por el Mar Menor".

Francisco Lucas declara que el PP "no sabe hacer otra cosa más que mentir a la sociedad, escondiendo las verdaderas causas del ecocidio del Mar Menor"

Lucas ha exigido a Segado y al Partido Popular de la Región de Murcia que "pidan perdón y no vuelvan a hablar nunca más del Mar Menor, ya que su gestión ha sido nefasta en todos los sentidos". Para el vicesecretario general del PSRM, el Partido Popular "no sabe hacer otra cosa más que mentir a la sociedad, escondiendo las verdaderas causas del ecocidio del Mar Menor". "No saben gestionar nada y lo único que quieren y en lo único que piensan es en proteger a los que contaminan con nitratos el mayor tesoro medioambiental de nuestra Región", ha apuntado.

Para finalizar, el socialista ha pedido al Gobierno regional "que se ponga a trabajar ya, que el tiempo sigue pasando y no han puesto ni una solución que no sea una completa locura sobre la mesa".