Mejorar los sueldos y potenciar la FP, las herramientas para cubrir las más de 9.000 vacantes en el sector tecnológico catalán

Uno de los sectores que está llamado a convertirse en uno de los ámbitos laborales del futuro, el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con gran implantación en Catalunya, presenta algunas disfunciones que frenan su aportación al tejido económico catalán. La principal es la dificultad para cubrir todos los puestos de trabajo que crean las propias empresas.

Esta constatación se extrae del Barómetro del sector tecnológico en Catalunya 2024, elaborado por el Cercle Tecnològic de Catalunya. La industria ha tenido una media de 9.231 vacantes sin ocupar, que de haber dispuesto de estos trabajadores habrían supuesto sumar otros 1.805 millones de euros a los 26.446 de facturación generados. La entidad considera que "los datos ratifican cómo la falta de talento limita el potencial de crecimiento del sector", que este año ha registrado en Catalunya el incremento de facturación más elevado de los últimos cinco años.

Mientras que la media de vacantes ha crecido un 23% en el último año, el número de plazas en los grados universitarios se ha estancado. De hecho, en 2022, había lugar para 2.900 estudiantes, tres veces menos que el número de ofertas laborales por cubrir. Ante este escenario, los sindicatos reclaman potenciar la Formación Profesional (FP) por su alta capacidad de inserción laboral, a la vez que instan a diseñar la formación teniendo en cuenta las necesidades empresariales.

El barómetro muestra un desequilibrio entre la oferta y la demanda, dado que en 2018 había 17 candidaturas por cada oferta de trabajo TIC. Cinco años después, se registraron una media de 14,3. Ésta está lejos de las 60 candidaturas de media que llegan por cada nueva oferta de otros sectores económicos.

Fruto de esta realidad, la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Liliana Arroyo, admite que "los sistemas de formación no están generando la oferta de talento que se necesita y aunque formáramos a todas las personas que entran en la Universidad, no podríamos suplir todas las vacantes que se requieren". Por ello, aboga por poner el foco en las políticas necesarias para evitar el embudo que se está produciendo, "mejorando nuestra capacidad de ofrecer plazas universitarias".

Mejorar la captación de recursos humanos

Con el objetivo de corregir el déficit de puestos sin cubrir, el responsable de FP de UGT Catalunya, Jesús Martín, insiste en que las empresas y las administraciones apuesten por la Formación Profesional. "Con la opción histórica por el bachillerato y la estigmatización de la FP, hemos limitado mucho las salidas profesionales". Así, recomienda que las compañías prioricen la contratación de trabajadores procedentes de la FP, especialmente de las ramas técnicas y tecnológicas.

Martín recuerda que los grados medios y superiores de la formación profesional incluyen un 35% de prácticas empresariales en el currículum educativo. "La FP es la mejor manera de captar recursos humanos, ya que un 70% de las personas que hacen prácticas en una empresa se acaba quedando, mientras que los alumnos procedentes del bachillerato apenas tienen experiencia laboral". A consecuencia de este alto grado de inserción laboral, el responsable de UGT Catalunya plantea incrementar los recursos para la FP Dual, un sistema que favorece las entradas y salidas del sistema educativo.

En relación con la contratación de profesionales del sector TIC –cuya falta de talento advierten las empresas–, Martín lamenta que "se demande la calidad de ingenieros de EEUU, pagando sueldos precarios". En este sentido, añade que "sin subir los salarios no puedes pretender retener el talento". En este aspecto, critica que las tecnológicas hayan entrado en una espiral de competencia a precios bajos cuando la demanda de ingenieros no acaba cubriéndose. "Nos encontramos con que no hay un relevo generacional, al tiempo que no mejoran las condiciones laborales y de conciliación de la vida laboral y la familiar".

La llegada de talento, frenada

Esta tendencia, según Martín, deriva en el frenazo de la llegada de talento laboral, puesto que ámbitos productivos como el sector turístico arrastra a otros, como el tecnológico, produciendo un efecto colateral de condiciones precarias. "Resulta necesario crear un ecosistema para captar talento laboral que se acomode y se instale en Catalunya".

Un estudio del Observatorio de Tendencias Educativas e Innovación del eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC concluye que casi uno de cada cuatro puestos de trabajo deberá reestructurarse durante los próximos cinco años. Analizando los diferentes niveles de afectación, el informe alerta de que "a medio plazo, la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) incrementará la disparidad laboral entre las personas que poseen competencias en IA generativa o que tienen un perfil tecnológico y las que no. Además, precisa que la solución del reciclaje de habilidades podría no ser suficiente para muchos empleados por la desaparición de algunos puestos de trabajo".

Ante la previsible transformación de los empleos que puede ocasionar la expansión de la IA, los expertos defienden sistemas educativos y laborales que potencien la formación continua. En el caso de las universidades, proponen establecer formaciones complementarias que faciliten la readaptación y recolocación del personal. Para conseguir la adecuación de la formación a las necesidades del mercado de trabajo, piden la corresponsabilidad entre el mundo empresarial y el académico en una apuesta social por la renovación del talento laboral.