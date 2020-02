Nació en una cuna de granito, quizás de ahí que algunos le hayan achacado un uso brutalista de la piedra. Venía de familia: la de su madre poseía canteras y su padre trabajaba en las obras del ferrocarril que salvó el río Miño para unir Galicia con Portugal. Flirteó con la escultura y la pintura, pero decidió irse a Madrid.

Antonio Palacios (O Porriño, 1874-1945) estudió arquitectura y pronto se convertiría en el responsable de modernizar la ciudad. Algunos de los edificios más emblemáticos llevan su firma, como el Palacio de Comunicaciones o el Círculo de Bellas Artes. Su rúbrica no consta, sin embargo, en algunas construcciones, aunque la autoría también es suya.

Infelizmente, otras fueron víctimas de la piqueta, que todavía sigue ahí, amenazante. Las cocheras de Cuatro Caminos corren peligro de extinción, mientras que las reformas en algunas fincas privadas están desvirtuando el diseño original. Cuando Palacios parecía olvidado, las obras del metro de Gran Vía descubrieron los restos de la antigua estación.

Bajo la superficie, permanecía oculto el hueco de un ascensor y unas escaleras que conducían al vestíbulo proyectado en 1919. El templete de la Red de San Luis pasó a la historia, al igual que el pabellón de acceso al suburbano en la Puerta del Sol. Los trabajos para unir ambas paradas sufren retrasos desde entonces.

El arquitecto porriñés modeló la ciudad en la primera mitad del siglo pasado, aunque muchos madrileños y turistas desconocen al autor de los espacios que frecuentan y visitan. El Instituto Cervantes, antiguo Banco Español del Río de la Plata, es suyo. También la Consejería de Transportes, que se alzó como el Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula.

Basten como ejemplos del legado de aquel hombre que proyectó una nueva ciudad, cuyas calles cuentan con numerosos edificios residenciales y recintos industriales concebidos por Antonio Palacios, quien construyó de todo: no faltaron fábricas, balnearios, hoteles, bancos y hasta puentes. Algunos en la capital y otros en su tierra, aunque su ámbito es estatal.

Luego comprobaremos como sus edificios se convertirían con el tiempo en sets de películas y series televisivas, por lo que los espectadores podrán reconocer en esos escenarios la impronta del artista porriñés, quien de alguna manera habría visto inmortalizados en el celuloide espacios que ya no existen o podrían dejar de hacerlo en el futuro.

Seguimos su trayectoria de la mano del arquitecto Jaime Tarruell, a quien no le sorprende que la omnipresencia de su obra no se corresponda con su popularidad: “Los hijos adoptivos siempre son desconocidos. Sin embargo, él lo tocó prácticamente todo, si bien hay una parte de sus proyectos ignorados porque no llegaron a materializarse”.

Hijo de O Porriño... y de Otto Wagner

“Antonio Palacios es un discípulo de Ricardo Velázquez Bosco, quien fue muy innovador. Se inspira en él y bebe enseguida de la arquitectura francesa y, sobre todo, de la vienesa. Por ello, podríamos decir que es el introductor de la arquitectura secesionista. O sea, un hijo de Otto Wagner, pero con inspiraciones vernáculas”, explica Tarruell.

Si Palacios nació en O Porriño, Tarruel nació en Palacios. Sí, su propia casa fue diseñada por el gallego, de quien heredaría la profesión y a quien profesaría culto, hasta el punto de convertirse en su hagiógrafo. “Tiene un gran sentido compositivo y construye maravillosamente bien. Hablamos de una persona que ve grande”.

Foto de archivo de las obras de la estación del metro Gran Vía, en Madrid. / EP

Basta fijarse en el Palacio de Comunicaciones, aunque también mimó el detalle. “En sus inicios lo dibuja todo, desde las rejerías hasta los azulejos, pasando por las carpinterías. Hacía las trazas y los modelos para los oficios al natural, con papel de estraza y carboncillo. Prácticamente les entregaba las plantillas, así como los diseños de las vidrieras”.

De hecho, impartió la asignatura de Proyectos de detalles arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura después de enseñar dibujo en la Escuela Superior de Artes e Industrias. “Él lo hacía todo, pero tenía grandes colaboradores, como el ceramista Daniel Zuloaga. Por esa forma de trabajar tan exquisita, más que tener gusto por el detalle, era el rey del detalle”.

Un pilar de la arquitectura

“Madrid sin Palacios no se entiende”. Hablamos de la primera mitad del siglo XX, cuando el porriñés une su ingenio al de su compañero de clases, Joaquín Otamendi. Ambos se presentan a concursos y, aunque a veces no los ganan, ven cómo sus ideas van tomando forma. La escalera imperial volada del Casino lleva impresas sus huellas en cada peldaño.

Templete de la Red de San Luis, obra de Antonio Palacios. / BIBLIOTECA NACIONAL

“No sólo es una persona muy innovadora, sino que constituye una pieza fundamental de la arquitectura madrileña. Sus edificios son de una representatividad muy grande”, afirma Tarruell, quien suma los templetes de Sol y de San Luis, trasladado a su pueblo natal en los setenta, aunque sin su característica visera. Más pequeños, pero igualmente icónicos.

Metro a metro

“Él casi lo hizo todo. Otra cuestión es que no lleve su firma, aunque su obra va unida a la de Joaquín Otamendi”, matiza Tarruell respecto a sus encargos para la entonces Compañía Metropolitano Alfonso XIII, concebida por el ingeniero de caminos Miguel Otamendi, hermano del socio de Palacios, quien descubrió las ventajas del suburbano durante un viaje a San Luis, en Misuri.

Fue el responsable de la decoración de las bocas de entrada, de los vestíbulos y de los pasillos, en los que relucían unos azulejos de alma andaluza, como puede verse en la estación fantasma de Chamberí. En la superficie, además de los templetes, también llevan su firma la estación eléctrica de Pacífico, las cocheras de Cuatro Caminos o las subestaciones eléctricas de Salamanca y Quevedo.

“Metro fue el primer gran consulting multidisciplinar, donde trabajaban ingenieros industriales y de caminos, arquitectos y otros profesionales. Todos aportaban sus conocimientos y las labores se realizaban en común”, deja claro Tarruell. Por ello, considera que su obra en el suburbano madrileño es “gigantesca”.

Moderno y visionario

Aunque en ocasiones ha sido catalogado como monumentalista y megalómano, Tarruell insiste en que él lo veía todo a lo grande, una influencia de Velázquez Bosco. “Sí que cultivó ese estilo y sus primeras obras importantes son de inspiración francesa, pero en Madrid le pudo la tradición vienesa con algunos toques estadounidenses”, añade el experto.



Su obra, en todo caso, es compleja, porque también abarcó la arquitectura industrial. No obstante, a juicio de Tarruell, fue un adelantado a su tiempo con sentido de la modernidad y el futurismo. “Lo que hoy conocemos como ascensores panorámicos ya estaban presentes en el Círculo de Bellas Artes, en la Casa Palazuelo o en la Red de San Luis”.



“Él ya los tenía en mente hace décadas, lo que sucede es que entonces no eran metálicos, sino de cristal. Un concepto etéreo, ligero y panorámico”, explica el estudioso de su figura, quien considera que era muy moderno para la época. Entre otros motivos, por su concepción del trabajo multidisciplinar. Su valía era enorme y sus colaboradores, magníficos”.



Aunque Joaquín Otamendi terminaría trabajando por su cuenta como arquitecto en Correos, su socio le surtiría de contactos que le permitieron ser tan prolífico, rodeado de los mejores.

“No se hacía nada en la que no metiese cuchara, pero era lo suficientemente inteligente como para entender que había personas que sabían más que él, por lo que contaba con su colaboración”.



Un creador que conjugaba un alma visionaria con una referencia terrenal que venía de niño, testigo de la construcción del ferrocarril entre Guillarei y Valença do Minho, cuando vivía cerca de las explotaciones de Atios y Budiño. “La suma de ser hijo de canteros, de la tradición gallega de la buena piedra y de la excelencia en la construcción”.

Templete de la Red de San Luis, obra de Antonio Palacios. / METRO DE MADRID

Las cocheras de Cuatro Caminos

Tarruell considera “sangrante” el proyecto de derribar las cocheras de Cuatro Caminos y lamenta el destino de las obras proyectadas por los “grandes genios”, entre los que cuenta a Palacios. “España es un país de grandes entierros y mucha placa, pero conservar el legado de las mentes brillantes es harina de otro costal”.



El experto en el arquitecto porriñés plantea que en Viena sería impensable que se destruyese o adulterase la obra de Otto Wagner. También remite a París y a quienes modelaron la capital francesa. “Estamos viviendo la destrucción del patrimonio madrileño a pasos agigantados con la complicidad del Ayuntamiento y la Comunidad. Ignorarlo es no querer ver la realidad”.



Tarruell considera que el patrimonio es una herencia que debemos conservar, por lo que su pérdida es inestimable. Por ejemplo, las cocheras de Cuatro Caminos. “Tras derruir fábricas fantásticas, ahora van con saña a por esas instalaciones del metro. Las autoridades han llegado a negar su autoría porque no encontraban su firma, lo que demuestra que están más interesados en el negocio inmobiliario que en conservar la historia de la arquitectura”.



Un informe de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio —redactado por Álvaro Valdés y Antonio Manuel Sanz— señaló en su día que los planos conservados están firmados por los ingenieros de caminos Alejandro San Román y José Valentín de Dorda, quien curiosamente también se atribuyó las estaciones de Chamberí y Sol, incluido su templete, obras de Palacios.



Por ello, considera que la firma de Dorda sería meramente “facultativa” y no constituiría un argumento “concluyente para esclarecer su autoría”. Estos datos de la asociación se completan con el hallazgo de la firma de Palacios en tres documentos del proyecto de las cocheras. Además, el informe refleja las similitudes con otras obras del arquitecto porriñés.



“Si permites que durante veinte años un edificio y haces todo lo posible para que se quede hecho un asco, puedes justificar su derribo. En vez de restaurarlo a tiempo, es pasto de la especulación”, afirma Tarruell. “Todo el mundo se llena la boca con su nombre, pero lo que hay que hacer es conservar la obra de Palacios, algo que no está sucediendo”.