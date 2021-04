Los Mossos apuestan por un modelo policial que mira hacia Europa, pero con matices

“No ha habido suficiente rendición de cuentas”

Sonia Andolz es politóloga experta en seguridad y conflictos y actualmente es profesora en la Universitat de Barcelona y ESADE. Apunta que sobre el papel, el modelo de proximidad de los Mossos es puntero, aunque no se ha acabado de desarrollar y está achacado por una falta de fiscalización y transparencia.

¿Hay que cambiar el modelo policial?

Los Mossos se diseñaron bajo un modelo gobernativo, centrado en poner el cuerpo al servicio del gobierno de turno. Con los años y especialmente con el tripartito se intentó virar hacia un modelo de proximidad, pero en los últimos años ha estado todo muy parado. Ha habido falta de recursos, recortes, falta de personal, de convocatoria de plazas… Quedó muy atrás.​

¿Es el mejor modelo?

De los que existen, sí. El que más se acerca a una ciudadanía mucho más democrática y garantista a nivel de derechos individuales y colectivos. Pero el problema no es sólo el modelo, sino que no se aplique bien. Hay que dar recursos y tiempo.

El uso de las balas de foam ha estado en el centro de la polémica.

El debate sobre su uso es necesario y positivo, pero no con prisa y entre políticos. A veces entre la porra y el arma de fuego tienes que dotar a la policía de una cosa intermedia. El problema es que cuando no se ha usado bien no ha habido suficiente rendición de cuentas.

¿Qué se quiten ojos, es un problema del arma en sí?

No sólo. Los antidisturbios están muchos días trabajando sin descanso, con presión. En mi opinión, deberían estar obligados a ir a psicoterapia. Si los agentes que tienen acceso al uso de la fuerza no tienen condiciones laborales correctas, no descansan, y encima fallan las directrices operacionales, creas un contexto en que no favoreces que las cosas se hagan bien.

¿Se ha avanzado en la fiscalización y mecanismos de control del cuerpo?

No lo suficiente. Hay mucho cierre y corporativismo, miedo a estar bajo el ojo de la ciudadanía. Cuando en realidad si tienes agentes que hacen malas acciones, eres el primer interesado en que se depure y se investigue.

¿Qué temas se deben abordar en la comisión parlamentaria que quieren impulsar ERC y la CUP?

Hay que abordar una reforma de la seguridad pública en general, no sólo del orden público. Seguridad ciudadana es pobreza energética, seguridad en la vivienda, ambiental, delitos de odio…