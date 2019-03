Las moteras dan la vuelta al mundo para exigir igualdad

Eva Martín se hace llamar Eva Zeta en el mundo motero. Es administrativa en una empresa y presidenta de la Asociación de Mujeres en Moto de España. Tiene 35 años recién cumplidos; quizás nació predestinada para lidereresa feminista pero ella no se siente tal cosa. Solo sabe que es feliz con su mujer, con su hijo de dos años y con su moto.

Dice que cree que nadie que haya conducido una moto vuelve a querer ir de paquete, que la sensación de libertad y de control no tiene nada que ver, que “como te llevas tú, no te lleva nadie”. También dice que cree que hay tanta mujer paquete y tan pocas moteras porque “están así repartidos los roles y no se animan a sacarse el carnet” o “porque lo mismo no les gusta” o van de paquete “porque no les quedan más cojones porque es la única manera de salir de su casa”.

Eva no se corta ni un pelo por más corto que lo lleve y me confiesa que es la embajadora de la Womens Riders World Relay de la zona centro y noreste de España porque la “lió su amiga Lau Borges”, que es la embajadora de la zona de Levante. Lleva moto desde hace poco, desde 2011 (“yo no me crié con moto” afirma rotunda) pero la cogió con tantas ganas que no la suelta.

Eva Zeta, presidenta de la Asociación de Mujeres en Moto de España.

La Womens Riders World Relay llegó este miércoles a España por Donosti. Arrancó el 28 de febrero en Escocia por iniciativa de Hayley Bell, una motera anónima británica de 28 años, que se decidió a organizar una vuelta al mundo femenina por relevos para demostrar a las marcas que las moteras son muchas y más que van a ser y que merecen los mismos equipamientos que los moteros. La protesta que hacen es la siguiente:



“Queridos fabricantes de equipación motociclista:

Las mujeres no necesitamos descuentos esta semana por el día de la mujer 8 de marzo, ya que ese -% que nos hacéis, en la mayoría de los casos, es la resta del incremento a nuestras prendas por ser exclusiva para nosotras.

Las mujeres motociclistas lo que necesitamos son precios razonables equiparados a la equipación masculina y, sobre todo, más variedad de tallaje y equipación de verdad, no para lucirnos solamente”.



Eva Zeta, presidenta de la Asociación de Mujeres en Moto de España, con su hijo.

Eva lo explica así: “Tú vas a una tienda de motos y preguntas: a ver, ¿qué hay para tíos? 700 chaquetas, pantalones lo mismo, botas igual; y ¿para mujer? 10 chaquetas, 4 pantalones, tallas ridículas y todo estereotipado: tribales, flores, mariposas y rositas […] y con la mitad de protecciones”.

Cuenta, además, esta escena habitual: “Tú te vas a la Cruz Verde y vas a ver a 40 o 100 motos; los tíos con un traje de cuero de la hostia, su casco de puta madre... 1500 pavos en equipamiento y llevan a la novia detrás con una chaqueta de mierda y unos vaqueros. Y la hostia se la lleva igual el de detrás, eh!”. Y pregunta: “¿Me explico?”; y la verdad es que se le entiende perfectamente. “Si te metes una hostia no hay mucha diferencia si vas delante o atrás, la seguridad y las protecciones deberían ser las mismas”, añade, por si acaso.



Hayley Bell, la madre de esta aventura, debe de haber visto y vivido escenas parecidas en su Escocia y decidió hacer algo además de protestar en las barras de bar con una pinta en la mano con sus amigas. De entrada montó una página en Facebook y en pocos meses reunió a 15.000 moteras dispuestas y decididas a dar la vuelta al mundo por relevos.

Imagen de un momento de la vuelta al mundo femenina en moto.

El testigo salió de allí el 28 de febrero. Es de madera y dentro tiene un geolocalizador que se puede seguir en la página web en todo momento. El viaje terminará en Londres en enero de 2020 con una exposición donde se mostrarán los datos y las imágenes de todo el recorrido y sus protagonistas.

Las guardianas del testigo, que así las llaman, solo pueden ser mujeres pero para arropar y acompañar tanto los hombres como las mujeres son muy bienvenidos. Acaban de empezar y ya hay guardianas dispuestas a participar hasta en países donde lo tienen prohibido por ley, como en Emiratos Árabes. Por allí mujeres todavía más valientes portaran el testigo en la fase final del recorrido, en enero de 2020.

Recorriendo la península ibérica (España y Portugal) estarán 15 días. Aquí las embajadoras son además de Eva, Mar Gómez, que se encargará del noroeste; María Pichu y María del Naranjo, Andalucía y, la ya mencionada Lau Borges, en Levante. Lau, ha grabado un vídeo que lo está petando en redes, me cuenta Zeta.



Habrá quedadas y fiestas y todo está explicado en la web y en Facebook.

A la hora de despedirme, pregunto a Eva qué moto tiene y responde orgullosa que una R 1.200 GS BMW. Y me cuenta: “Se vende moto por futura paternidad. Es un clásico en los anuncios de motos de segunda mano. Yo, cuando mi chica estaba embarazada, en vez de vender la moto, me compré una más grande. Ella me animó: si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca, me dijo y tenía razón. Ahora ella tiene una excusa cojonuda para ir detrás con el coche con el pequeño, que la semana que viene cumple dos años. Ella me apoya en todo pero no le gusta montarse,” dice y se ríe.

Quedamos en vernos en el Daytona de Fuenlabrada el próximo miércoles, día 20 de marzo, a las 7 de la tarde, en una de las quedadas que tiene organizadas y me comprometo a dejarle que me dé una vuelta. Fui de paquete unos años y le cogí miedo. Estoy de acuerdo con ella al 100%: “como te llevas tú no te lleva nadie”.