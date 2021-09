Muere Olatz Vázquez, periodista y fotógrafa de 27 años que relató su experiencia con cáncer

Olatz Vázquez ha fallecido esta madrugada a los 27 años, víctima de un cáncer gástrico con metástasis abdominal, según ha informado Cadena SER. La periodista ha visibilizado cómo es el cáncer contando su historia en diferentes redes sociales.

La joven vasca compartió cómo la pandemia había silenciado el resto de enfermedades, retrasados los diagnósticos por los colapsos de sanidad, y como ejemplo de esa situación, ella misma. Olatz creó un hilo que comenzaba así: "2020 ha sido, sin duda, el peor de mi vida. Me encantaría poder olvidarme de él, pero me ha condenado a recordarlo toda la vida."

La periodista mostraba a través del objetivo todas las formas que tiene el cáncer de hacer de tu vida una montaña rusa. A través de las imágenes y la escritura relataba lo malo y lo menos malo, mostrando siempre el lado más positivo bajo unas pocas palabras: "Un poquito más, Olatz" y "todo pasa".

Además, también mostró la cara oculta de tener cáncer: el lado económico. "Se me acaba la compensación por incapacidad temporal. Y mi pregunta es: ¿y ahora qué? Ahora me llegará una incapacidad total basada en mis años cotizados y teniendo en cuenta que tengo 27, una carrera universitaria y un máster, no llego ni a los cuatro años", expresaba la periodista.

En la última publicación que realizó hace dos semanas la periodista explicaba que estaban siendo "semanas muy difíciles con un cúmulo de complicaciones que no me dejaban remontar". Vázquez llevaba más de un año con diferentes tratamientos para parar el cáncer, según contaba el último no funcionó y estaban en la búsqueda de nuevos.