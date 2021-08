Mueren 31 personas en dos pateras que trataban de llegar a la costa canaria

Un total de 31 personas han fallecido esta semana tratando de alcanzar la costa de las islas Canarias en patera. Los sucesos han ocurrido en dos embarcaciones distintas que seguían rutas diferentes: la primera de ellas ha aparecido en la costa de Tarfaya (Marruecos) y la segunda, a 650 kilómetros del archipiélago canario.

La primera patera llegó a tierra el pasado lunes 9 de julio, a la costa de Tarfaya (Marruecos). En su intento de llegar a las islas Canarias, han perdido la vida 18 personas, de las 58 que iban en la embarcación (entre ellas, 16 mujeres y un niño de tres años).

Según alertó este jueves Helena Maleno, portavoz del colectivo de defensa de los migrantes Caminando Fronteras, la embarcación volcó por las olas ayer cerca de la playa de Tarfaya en una "zona rocosa donde el océano rompe con mucha fuerza". Esto se debe a que "los controles policiales desplazan los lugares de salida a zonas más complicadas y abruptas", ha denunciado Maleno.

Las personas que han sobrevivido han sido detenidas por la policía de Marruecos y, según ha explicado la activista, han sufrido "desplazamientos forzosos". "Les decía a los policías que estaba enferma que no me tirasen en cualquier lado, que tenía a mi hijo conmigo", ha relatado una de las supervivientes, madre del niño de tres años. "Desgraciadamente las víctimas de naufragios que son personas migrantes no tienen derecho a nada. Descansen en paz", ha denunciado Maleno en sus redes sociales.

La segunda embarcación estaba a más de 600 km de Canarias

El pasado martes un avión de Salvamento Marítimo localizó a unos 650 kilómetros al sur de Canarias una patera que llevaba dos semanas en el mar cuando recibió la ayuda del carguero de Bahamas Ever Grace.

Según ha informado EFE, los 30 supervivientes que han llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria este jueves han contado a los servicios de emergencia que partieron hacia Canarias, el pasado 28 de julio, siendo 46 personas a bordo. Cuatro desaparecieron durante la operación de rescate y una mujer falleció estando a bordo del buque. Por lo tanto, cuando la patera fue rescatada, ya habían desaparecido otras nueves personas.

El carguero Ever Grace llega al puerto de Las Palmas de Gran Canaria con los 30 supervivientes de la patera que rescató. — Ángel Medina G. / EFE

Esta mañana, han desembarcado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria los 30 supervivientes: 20 hombres, nueve mujeres (una de ellas embarazada) y una niña, parte de origen subsahariano, parte magrebí, de los cuales, cinco han sido hospitalizados, así como el cadáver de la mujer que falleció el miércoles.