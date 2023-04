Nace Max, la plataforma que fusiona HBO Max y Discovery+: precio y fecha de lanzamiento

El megagrupo mediático y de entretenimiento conocido como Warner Bros Discovery ha anunciado a bombo y platillo que tiene previsto fusionar sus plataformas de contenido a la carta HBO Max y Discovery+ en una sola, que se llamará Max.

Es pronto todavía para conocer qué títulos integrarán la nueva oferta de Max. Previsiblemente, la plataforma resultante dispondrá del catálogo actual de HBO Max añadiendo el contenido de Discovery+, que seguirá contando con una aplicación independientes para aquellos que quieran contratarla aparte.

La compañía, en un evento retransmitido por internet, comunicaba este miércoles que estrenará la nueva plataforma el próximo 23 de mayo en EEUU y que mantendrá los precios de sus planes, en 15,99 dólares al mes sin publicidad –unos 13,63 euros–, y 9,99 dólares –8,18 euros– con publicidad. En España está previsto que Max sea operativa a partir de 2024.

Warner Bros Discovery, que nació de la fusión de WarnerMedia y Discovery Communications a principios de 2022, tiene como objetivo atraer a una audiencia cada vez menos aficionada a la televisión por cable y reunir su contenido para competir en el saturado mercado del streaming.

Según sus últimos resultados, Warner Bros Discovery contaba con unos 96 millones de suscriptores a nivel global a finales de 2022, frente a las líderes que son Netflix (231 millones), Amazon Prime Video (200 millones en 2021) y Disney+ (162 millones).

La compañía ha anunciado títulos ligados a dos famosas sagas: The Knight of the seven kingdoms: The Hedge Knight, precuela de Juego de Tronos, con George R.R. Martin como productor; y una serie de Harry Potter adaptada de los libros originales con un reparto nuevo y con J.K. Rowling como productora.