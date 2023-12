Nacho Calle, jefe de investigación de 'Público', nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación

El periodista Nacho Calle, redactor jefe de Investigación de Público, ha sido nombrado nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación (API). Calle sustituye en el cargo al veterano periodista Antonio Rubio, que ha sido nombrado por la Asamblea General de la API como presidente de honor de la asociación.

La candidatura de Nacho Calle recibió el apoyo de los socios de la API en las elecciones que se celebraron el pasado sábado. El 100% de los votos emitidos respaldaron esta propuesta de Junta Directiva, que supone que el periodista José Bautista, colaborador de Público, sea el secretario general de la asociación que reúne en España a los periodistas de investigación. Bautista, además de colaborar con este medio, es referencia por su participación en investigaciones periodísticas en medios como The New York Times, The Wall Street Journal o Der Spiegel.

La nueva vicepresidenta de la API es Marta Sánchez Esparza, que tras una dilatada experiencia en medios de comunicación, en la actualidad está centrada en desarrollar el periodismo de investigación desde el ámbito académico.

Completan la nueva Junta Directiva la especialista en fact-checking y periodismo de datos Agustina Pozzi, que será la nueva tesorera, y el guionista de docuseries investigativas Adolfo Moreno, que ejercerá como vocal de Comunicación.

La renovación de la Junta Directiva de la API se produce después de que Rubio y el anterior vicepresidente, Tomás Ocaña, ganador de tres premios Emmy, decidieran dar un paso al lado. Tanto Calle como Rubio y Ocaña formaban parte de la Junta Directiva de la asociación desde su fundación hace seis años.

La API ha recordado en un comunicado que la nueva Junta deberá enfrentar los "importantes retos" a los que se enfrenta actualmente el periodismo de investigación en el marco político, legislativo e, incluso, judicial. Entre ellos, desde la asociación han destacado la futura aprobación de una nueva ley de Secretos Oficiales, cuyo texto todavía vigente, fue creado en el año 1968, durante la dictadura franquista.

Por último, la API se muestra esperanzada de cara a 2024 con el trabajo que lleva haciendo "al otro lado del Atlántico". En este sentido, destaca que "los prestigiosos premios COLPIN, referentes del periodismo de investigación en Latinoamérica, se celebrarán por primera vez en Madrid en octubre y serán liderados por la API junto a los organizadores habituales de COLPIN, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)".