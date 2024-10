Nueva polémica en las oposiciones de RTVE por preguntas calcadas de exámenes anteriores: "No puede ser casualidad"

Las oposiciones de RTVE arrastran desde hace un mes varias anomalías y pocas explicaciones. El primer escándalo tuvo lugar con la filtración de los exámenes para Información y Contenidos el pasado 29 de septiembre. Ahora, Público ha identificado más de una decena de preguntas repetidas en convocatorias anteriores en la prueba de Luminotecnia, celebrada el pasado 12 de octubre, y la de Realización, que tuvo lugar este sábado.

Un testimonio anónimo ha informado a este diario de que, horas antes de acudir al examen de Realización, advirtió en la cafetería que había un grupo de personas memorizando en el último minuto las preguntas de la convocatoria interna de 2022. Si bien estudiar modelos anteriores es una práctica habitual entre los opositores, la fuente quedó sorprendida de que la prueba contuviese una decena de preguntas calcadas de dicha convocatoria.

El 20% del mínimo necesario para aprobar el examen de Realización podía lograrse con preguntas calcadas

En concreto, Público ha identificado hasta 12 preguntas iguales. La convocatoria de 2022 contenía un total de 88 puntos, mientras que la celebrada este sábado llegaba a los 120. No obstante, el aprobado se consigue a partir de 50 respuestas correctas, por lo que las repeticiones equivalen a más de un 20% del mínimo necesario para superar el examen.

Aunque en cada documento ocupan una posición distinta –la número 11 en una convocatoria es la número 93 en la otra– la docena de preguntas están calcadas palabra por palabra y con las mismas cuatro opciones ordenadas de igual modo. La única excepción es la tercera pregunta: "El formato 4K UHD establecido por los estándares UER e ITU adoptado por la mayoría de los fabricantes a nivel internacional es", que en el examen de 2024 se formula de manera más breve: ¿Cuál es la resolución 4K UHD?".

Ni la Corporación RTVE ni los sindicatos –CCOO, UGT, USO y CGT– tenían constancia de este hecho, según han declarado a este medio. Desde CGT, señalan que los calcos "no son algo novedoso, pero tampoco es habitual que se repitan tantas [preguntas]".

Aspirantes denuncian que estas repeticiones vulneran "los principios de igualdad, mérito y capacidad"

El secretario general de USO en el ente público, José Carlos López, ha indicado que hubo un caso parecido en el examen de Luminotecnia celebrado el pasado 12 de octubre. En este caso, hasta 15 preguntas fueron calcadas de la convocatoria de 2023, tal y como ha podido contrastar Público.

Un aspirante a la plaza de Luminotecnia ha decidido impugnar la prueba. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, el afectado defiende que "esta repetición de preguntas constituye, a todas luces, una flagrante vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir cualquier proceso selectivo de carácter público".

¿Cómo se elabora el cuestionario?

La redacción de estas pruebas corre a cargo de un tribunal que componen diez vocales: cinco los elige la Dirección de RTVE y la otra mitad la designan los sindicatos en función de su representatividad. "En este caso, UGT elige dos y Sindicato Independiente, CCOO y USO a uno cada uno", explican fuentes de CGT.

Estos vocales elaboran de 30 a 50 preguntas, según apunta a Público Roberto Lakidain, consejero de Administración de RTVE. "Por este motivo, es imposible que se den repeticiones con un carácter fortuito. Es una anomalía absoluta", subraya. "No tengo ninguna duda de que hay una finalidad para que esto se haya producido", añade.

"Es imposible que se den repeticiones con un carácter fortuito. Es una anomalía absoluta", denuncia Roberto Lakidain, consejero de Administración de RTVE

"Algunas de las personas que componían los tribunales actuales, tanto de Luminotecnia como de Realización, han tenido una intencionalidad clara. Desde luego, no puede ser casualidad. Han realizado las preguntas a sabiendas de que pertenecían a anteriores procesos", remarca el consejero.

La reputación de RTVE, bajo amenaza

Respecto a las posibles motivaciones que puede haber detrás de estos calcos, Lakidain opina que "se pretende afectar a todo el proceso de las oposiciones para hacer un daño reputacional a la Corporación RTVE".

En este sentido, el consejero sospecha que estos incidentes no están desvinculados de la difusión de la prueba para la posición de Información y Contenidos que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, la cual obligó a retrasar su celebración hasta el próximo sábado, 2 de noviembre.

Esta filtración afectó a unas 25.000 personas, que se trasladaron a Madrid para realizar el examen desde todas partes del estado. La Corporación abrió un expediente disciplinario el 17 de octubre a un trabajador, que fue detenido por la Policía al día siguiente como presunto autor de los hechos y posteriormente puesto en libertad, si bien continúa acusado de un delito de revelación de secretos.

En una comisión mixta entre el Congreso y el Senado, la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha insistido en que "no ha habido ningún interés por encubrir nada, sino todo lo contrario", ante las increpaciones del PP, que la acusaban de torpedear el proceso de investigación de estas filtraciones.

En este escenario de incertidumbre, aspirantes anónimos aseguran a Público que mantendrán un ojo avizor en el desarrollo de la convocatoria prevista para el 2 de noviembre. Estas fuentes recuerdan que la prueba consiste principalmente en preguntas de actualidad, por lo que no esperan repeticiones. No obstante, el examen incluye un 20% de temario general, por lo que no bajan la guardia.

Las preguntas repetidas en el examen de Realización: ¿Qué es el cronograma de trabajo de una producción audiovisual?

El pre-guion para que todo el equipo empiece a trabajar es: El formato 4K UHD establecido por los estándares UER e ITU adoptado por la mayoría de los fabricantes a nivel internacional es: ¿Cuál es la compresión que combina varios fotogramas a la vez para realizarse? ¿Qué es un formato contenedor? Teniendo en cuenta la capacidad auditiva media del oído humano, un ultrasonido tiene una frecuencia superior a: El guion es la forma escrita de cualquier narración audiovisual y se atiene a tres premisas esenciales. ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas? ¿Qué es un contraluz? Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en caso de riesgo inminente y grave, el trabajador tendrá derecho a: La escala Kelvin fija la temperatura de color como referencia de la "luz día" en: La señal de luminancia (Y) está formada por:

¿Qué es el tono a nivel cero?