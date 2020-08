Los contagios por coronavirus siguen al alza en toda España, con máximos de nuevos casos positivos en varias comunidades autónomas. Varias de ellas, no todas, han actualizado este sábado los últimos datos y la radiografía resultante no invita precisamente al optimismo. Euskadi, Extremadura y Canarias han batido un triste récord en numero de contagios diarios desde el final del estado de alarma. También Ceuta ha alcanzado este sábado la mayor cifra de casos activos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

El caso de Euskadi es el más impactante. En las últimas 24 horas ha registrado un total de 866, lo que supone 102 casos más que el día anterior. Además, hay 44 personas hospitalizadas más y en la UCI se encuentran ingresados 32 pacientes. En un comunicado, el Departamento vasco de Salud ha informado de que a lo largo del día de ayer se hicieron 10.004 pruebas PCR, de las que 866 fueron positivas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

Los números también son malos en Extremadura, donde se han notificado 122 casos positivos confirmados por PCR, lo que supone un nuevo récord de contagios diarios desde el fin del estado de alarma. En las últimas 24 horas la Dirección General de Salud Pública ha detectado 310 casos sospechosos y ha descartado 241, mientras que los hospitales extremeños atienden a 39 personas ingresadas, siete de ellas en UCI. El número de fallecidos desde el inicio de la pandemia se mantiene en 526 personas.

Canarias es el otro territorio donde los nuevos casos de Covid-19 han roto su techo. En las últimas 24 horas ha habido 297 nuevos positivos, lo que supone un nuevo récord de contagios diarios –que estaba en los 295 del pasado jueves–, situándose la cifra de casos acumulados desde el inicio de la pandemia en 6.442. Asimismo, durante el último días se ha tenido ha habido un nuevo fallecimiento en la isla de Gran Canaria que sitúa en 173 el número de personas que han perdido la vida en el archipiélago.

La ciudad autónoma de Ceuta ha alcanzado este sábado la mayor cifra de casos activos de coronavirus desde la declaración del estado de alarma con el inicio de la pandemia, un total de 84 tras acumular 17 nuevos positivos detectados con pruebas PCR durante las últimas 24 horas. El tope registrado durante la primera ola de la crisis sanitaria se había alcanzado el 10 de abril con 74 personas infectadas.

En cuanto al resto del país, hay que destacar Catalunya. Según ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web, hasta este sábado hay 128.396 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.547 más que en el recuento del viernes. La cifra total de fallecidos asciende a 13.004.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 644, lo que supone un descenso de 21 respecto al viernes.

Andalucía ha alcanzando en la jornada de este sábado las 1.500 muertes por Covid-19 al registrar cinco fallecimientos en 24 horas, según ha informado la Consejería de Salud y Famillias, que contabiliza 860 nuevos casos de coronavirus confirmados por PCR después de que el viernes se detectaran 909 –la cifra más alta de la pandemia–.

Galicia registra en la actualidad 3.294 casos activos por coronavirus, cifra que representa 155 más que el viernes, mientras el número de fallecidos se eleva a 638, tras la muerte en las últimas horas de una mujer de 85 años y un hombre de 71 años, ambos con patologías previas y que permanecían hospitalizados.

Castilla y León contabiliza un total de 34.801 positivos por coronavirus, 513 más que en los datos de este viernes, de ellos 114 en las últimas veinticuatro horas, según datos ofrecidos este sábado por la Consejería de Sanidad. Allí las estadísticas registran nueve muertes más que el día anterior, con lo que la cifra alcanza los 2.112 fallecidos, mientras que el número de altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con la Covid-19 alcanza ya las 9.082, 43 más que en la jornada anterior.

Navarra ha notificado este sábado 161 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, seis menos que ayer y el 44% de ellos se registró en Pamplona y su comarca; el 28%, en Tudela y el 13%, en Estella.

En Murcia, el número total de afectados desde el comienzo de la crisis asciende a 8.005, de los que 6.299 han sido acreditados mediante PCR. Son 344 más que el día anterior, lo que supone un nuevo pico de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes al viernes a las 23.59 horas. Además, ha habido que lamentar el fallecimiento de una mujer de 86 años.

Cantabria ha detectado en las últimas horas 211 nuevos casos positivos de Covid-19, 124 en la jornada del viernes y 87 más en lo que va de día con datos actualizados a las diez de la mañana, con lo que el total de activos ha superado ya el millar y se sitúa en 1.021. El número de personas hospitalizadas ha subido de 29 a 34, aunque ya solo hay un paciente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según los datos facilitados por el Gobierno de Cantabria. El resto de los activos, 987, están en aislamiento domiciliario.

La Comunidat Valenciana ha registrado 612 contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR y ha detectado once brotes nuevos desde la última actualización del viernes. No se han producido nuevos fallecimientos relacionados con la pandemia. Desde la última actualización no se ha producido ningún fallecimiento, ha informado la Conselleria de Sanidad Universal este sábado, primera jornada en la que la administración valenciana publica el balance de nuevos casos durante la mañana.

En La Rioja la aparición de dos nuevos brotes de Coronavirus COVID-19 ha elevado a 801 los casos activos (49 más que ayer), tal y como ha informado el Gobierno de La Rioja.