¡Oferta limitada! Llévate una Tab A9+ por solo 1€ con la compra de tu televisor Samsung QLED o NeoQLED

¡Sí, es real! Con la compra de un televisor QLED o NeoQLED en Samsung.com te llevas una Tab A9+ por tan solo 1€. Te contamos todas las bases y condiciones de esta oferta.



¿Pensando en renovar tu salón? ¡Hoy es tu momento! Samsung.com tiene una promoción que no te puedes perder. Al comprar uno de sus televisores de última generación, como un QLED o el NeoQLED, no solo vas a disfrutar de la mejor tecnología en imagen y sonido, sino que también te llevarás una tableta Tab A9+ por solo 1€. ¡Sí, solo 1€!



Eso sí, tendrás que darte prisa porque esta oferta no durará para siempre y solo está disponible en Samsung.com. En este artículo te damos todos los detalles: qué modelos entran en la promoción, hasta cuándo podrás aprovecharla, y qué condiciones debes tener en cuenta. ¡No te pierdas nada y sigue leyendo para enterarte de todo!



¿En qué consiste esta oferta de Samsung.com?

Como mencionamos anteriormente, Samsung ha lanzado una oferta irresistible: al comprar un televisor QLED o NeoQLED en su tienda oficial, podrás llevarte una tableta Tab A9+ por solo 1€. Es decir, con la compra de un televisor de alta gama, adquieres una tablet a un precio sumamente simbólico.



¿Lo mejor de todo? Esta promoción es completamente real y verificada, por lo que no tendrás que preocuparte por términos complicados o sorpresas inesperadas. Solo necesitas elegir entre los modelos seleccionados de televisores, realizar tu compra en Samsung.com, y al finalizar tu pedido, se aplicará el descuento especial que te permitirá añadir la Tab A9+ por 1€.



¡Importante! Esta promoción es exclusiva en Samsung.com, lo que significa que no la encontrarás en otras tiendas físicas o en línea. Para aprovechar esta oferta, tendrás que dirigirte directamente a la página web oficial de Samsung entre el 10 y el 15 de octubre.



¿Cuáles son los productos seleccionados?

Para aprovechar la oportunidad de obtener tu tableta Tab A9+ por solo 1€, es fundamental que conozcas los términos y condiciones de la oferta. El beneficio está disponible al realizar la compra de cualquiera de los siguientes modelos de televisores de última generación:



TV QN90D Neo QLED 55” 4K Smart TV 2024

TV QN800D Neo QLED 65” 8K Smart TV con IA 2024



TV QN90D Neo QLED



Este televisor de alta gama garantiza una experiencia visual y auditiva de primer nivel. Cuenta con avanzada tecnología Neo QLED, resolución 4K, y un potente procesador Quantum 8K, que proporciona imágenes detalladas y realistas, además de un sonido envolvente compatible con Dolby Atmos.



Características destacadas

Neo QLED: incluye mini-LEDs para un control preciso de la retroiluminación.

Resolución 4K: sus imágenes son nítidas y detalladas con cuatro veces más píxeles que Full HD.

Procesador Quantum 8K: optimiza la imagen en tiempo real y escala contenido a 4K usando inteligencia artificial.

Motion Xcelerator Turbo: reduce el desenfoque de movimiento, lo que hace que las imágenes sean más fluidas.

Smart TV con Tizen: interfaz intuitiva con acceso a múltiples aplicaciones y servicios de streaming.



Gracias a su tecnología Neo QLED, este televisor ofrece una calidad de imagen excepcional, con detalles realistas que transforman cada visualización en una experiencia envolvente. Además, su sistema de sonido envolvente eleva la experiencia auditiva, haciendo que cada escena cobre vida. También incluye control por voz a través de Bixby, lo que permite un manejo intuitivo y cómodo. En definitiva, el Samsung QN90D se presenta como un televisor muy completo, repleto de funciones adicionales que enriquecen su uso.



TV QN800D Neo QLED



El televisor Samsung QN800D Neo QLED 65" es un modelo que redefine la experiencia visual con su resolución 8K, inteligencia artificial y tecnología Neo QLED. Ofrece una calidad de imagen sin precedentes, así que si priorizas la calidad y estás dispuesto a invertir en ella, este televisor no te defraudará.



Características destacadas

Resolución 8K: con cuatro veces más píxeles que el 4K, brindando detalles extremadamente nítidos y realistas.

Tecnología Neo QLED: con mini-LEDs que permiten un control preciso de la retroiluminación, mejor contraste y colores vivaces.

Procesador Quantum 8K: optimiza el contenido en tiempo real, escalando imágenes a 8K para mejorar su calidad.

Smart TV con Tizen: una interfaz intuitiva con acceso a una gran variedad de aplicaciones y servicios de streaming.

Inteligencia real avanzada: su procesador aprender tus preferencias de visualización y ajusta la imagen de manera personalizada.

Funciones inteligentes: incluye control por voz con Bixby y Ambient Mode, que convierte la pantalla en una obra de arte cuando no está en uso.



La combinación de la resolución 8K y la tecnología Neo QLED crea una inmersión total en cada escena. Si eres fanático de las películas y series, no puedes perderte este televisor de alta gama con una máxima calidad de imagen.



Tu tab A9+ a 1€ cada vez más cerca



Con la compra de cualquiera de estos tres televisores en Samsung.com te llevarás una tableta tab A9+ por solo 1€.



Con esta tableta podrás aumentar tu productividad y disfrutar de entretenimiento de forma cómoda y práctica. Su diseño moderno y robusto no solo la hace más duradera, sino que también le otorga un aspecto premium. Su pantalla de alta calidad ofrece colores vibrantes, y su procesador de gama media asegura un rendimiento fluido para las tareas diarias. Además, el sistema operativo Android con la personalización de Samsung garantiza una experiencia rápida y siempre actualizada. En definitiva, es una opción ideal para quienes buscan una tablet confiable y eficiente sin necesidad de características de gama alta.



Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las fechas de esta promoción?

Esta promoción estará disponible del 10 de octubre a las 9 am al 15 de octubre a las 9 am.



¿Puedo acceder a esta oferta a través de la app de Samsung?

¡Sí! Puedes acceder a esta oferta a través de la app y, además, obtienes un 5% de descuento extra.



¿Existe algún tipo de financiación?

¡Sí! Esta oferta de Samsung.com, ofrece la opción de financiar los productos hasta 36 meses.



¿Qué otros descuentos son aplicables a la promoción?

Además de llevarte una tableta tab A9+ por 1€, puedes ahorrar en la compra de los televisores QLED o NeoQLED con estas promociones:

Servicio de Entrega y Estrena: Samsung.com ofrece un descuento basado en la valoración del dispositivo que entregues. En el caso de Neo QLED 4K se le aplica un descuento de 100€, mientras que en el caso de la TV Neo QLED 8K, se le aplica un descuento de 300€.

Bizum: Si realizas tu pago a través de Bizum puedes acceder a un descuento de 50€ aplicable a los tres modelos de televisores mencionados.



Descuento en la app: Por comprar en la app, puedes obtener un descuento del 5% en otras compras. Aprovecha nuestro código promocional Samsung.



¿Los descuentos son aplicables conjuntamente? ¡Sí! Todos estos descuentos se pueden combinar.



Conclusión

¿Vas a dejar pasar esta oportunidad única? Esta promoción de Samsung.com es una ocasión perfecta si estás pensando en renovar tu televisor y sacar el máximo partido a tu dinero. No solo disfrutarás de la mejor tecnología con los modelos QLED o NeoQLED, sino que, además, podrás llevarte una tableta Tab A9+ por solo 1€. Eso sí, ten en cuenta que esta oferta es exclusiva y por tiempo limitado, así que tendrás que actuar rápido. Además, puedes aprovechar otros descuentos y opciones de financiación, lo que hace que esta compra sea aún más atractiva. Si buscabas el momento adecuado para actualizar tu entretenimiento en casa, ¡esta es tu oportunidad!