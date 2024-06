"Dos oncólogos para más de 166.000 habitantes": denuncian la falta de especialistas en Zamora

Zamora, una provincia con una población de 166.927 personas, enfrenta desde hace varios días una situación sanitaria crítica. La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha denunciado públicamente la grave carencia de oncólogos en la región. Una crisis que los socialistas consideran producto de una falta de previsión y una política sostenida de "descapitalización" del sistema público de salud por parte de la Junta de Castilla y León, ahora gobernada por el PP y Vox.

El servicio de Oncología del hospital Virgen de la Concha en Zamora debería contar con seis profesionales, pero actualmente solo dispone de dos para toda la población. Una insuficiencia que ha provocado retrasos significativos en las consultas y tratamientos, afectando directamente la atención de los pacientes oncológicos en un territorio donde se diagnostican una media de cuatro nuevos casos de cáncer al día​​. Enfermedad en la que los tiempos de asistencia pueden suponer una cuestión de vida o muerte.

Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que la mayoría de los diagnósticos corresponden a personas mayores, un grupo particularmente vulnerable. Es por ello que el Defensor del Paciente ya ha remitido un escrito a la fiscal jefe de Zamora en el que alerta al Ministerio Público de esta alarmante carencia.

El PSOE ha señalado que esta situación no es nueva ni inesperada, sino el resultado de una política deliberada de la Junta para desviar recursos y pacientes hacia el sistema privado. En este sentido, Ana Sánchez enfatiza que "lo que no es solución es mirar para otro lado, la obligación del consejero de Sanidad era haber previsto que esto no sucediera"​​. Según Sánchez, esta falta de planificación y la negativa a implementar un plan de ordenación de recursos humanos han conducido a la actual tesitura. "Es inmoral", lamenta.

La secretaria de Organización del PSOE también ha mencionado que, a pesar de las constantes advertencias y propuestas para incentivar a los profesionales a trabajar en zonas menos atractivas, la Junta ha hecho caso omiso. En 2019, el entonces presidente Juan Vicente Herrera aprobó un decreto para establecer incentivos, pero según Sánchez, "Alfonso Fernández Mañueco no lo ha aplicado durante cinco largos años"​​. Esta inacción, expresa, ha resultado en una sangría constante de profesionales de la salud en regiones como Zamora, El Bierzo y la zona norte de Burgos.

Precisamente, hace dos meses, los procuradores socialistas presentaron una Proposición No de Ley (PNL) instando a la Junta a aumentar la plantilla de oncólogos en el complejo asistencial Virgen de la Concha​​. La propuesta buscaba no solo incrementar el número de especialistas, sino también asegurar la sustitución inmediata de cualquier baja para evitar la merma en la atención sanitaria. Sin embargo, aún ni siquiera ha sido debatida. La población de Zamora, mientras tanto, sigue esperando una respuesta eficaz que garantice su derecho a una atención sanitaria digna y oportuna.