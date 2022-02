La pandemia y la falta de recursos empeora la salud física y psicológica de un 43% de los enfermos crónicos

Pese a los dos años de pandemia, vacunas, tratamientos para la covid y un mayor conocimiento del virus, el sistema sanitario sigue colapsado. La pandemia continúa haciendo estragos en un sistema de Salud Pública que no puede atender a los enfermos crónicos —más de 21 millones de ciudadanos con 15 años en adelante cuentan con un diagnóstico de este tipo— hasta 48 días después de comunicar que precisan atención médica, denuncia la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

La presidenta de la Plataforma, Carina Escobar, ha explicado en la comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso los datos de un estudio que ha realizado la organización sobre el impacto de la pandemia. El estudio desgrana que solo un 7% de los pacientes fueron atendidos en el momento requerido, mientras que el resto tuvo que esperar de media 48 días, e incluso dos meses para aquellas pruebas nuevas. "Hay que retomar urgentemente toda la actividad asistencial retrasada", asevera Escobar.

Durante este tiempo, un 43% de los enfermos crónicos han manifestado un empeoramiento en su salud o la aparición de nuevos síntomas ligados a sus problemas de salud. Aquellas personas que acudieron al médico por un agravamiento de la enfermedad, tuvieron que esperar 117 días de media para conseguir un nuevo diagnóstico. Una diferencia que depende de la comunidad en la que residan los pacientes.

La presidenta de la Plataforma, Carina Escobar: "Volvemos a tener un problema de equidad"

"Volvemos a tener un problema de equidad", explica Carina Escobar a Público. "Si la implantación de la telemedicina no se hace bien, habrá pacientes que sean atendidos de una manera diferente a otros", apunta la presidenta de la Plataforma. Un problema sanitario que fomenta la desigualdad.

Además, la desigualdad no se da solo en el lugar de residencia, sino también dependiendo de la edad. En España, un 89% de las personas mayores de 65 años tienen una enfermedad crónica, porcentaje que se incrementa en el caso de los ciudadanos de más de 85 hasta alcanzar el 96%. Aún siendo las personas mayores el porcentaje que más enfermedades crónicas tienen, no se les facilita la atención presencial, por lo que tienen que lidiar con una tecnología que no entienden.

Los más vulnerables ante la tecnología son los mayores: "Ellos solo quieren retomar lo sencillo, volver a mirar a su médico a los ojos"

"El seguimiento de nuestros mayores, a través de la Atención Primaria, se ha visto totalmente cortado durante la pandemia", explica Escobar. "Primero, la dificultad al llamar al centro de salud y que te cojan el teléfono, y después, la implantación de la telemedicina, es decir, la llamada telefónica en este momento, que no soluciona todo", apunta la presidenta de la organización. "Ellos solo quieren retomar lo sencillo, quieren volver a ver al médico a los ojos, contarle su situación".

El 70% ha padecido síntomas depresivos

El empeoramiento de la enfermedad no es solo física, sino también psicológica. Escobar ha apuntado que el 57% de los encuestados "están muy insatisfechos" con la atención sanitaria de los dos últimos años.

Escobar urge a actuar: "Hay mucha gente sufriendo y hay que pararlo"

Más de la mitad de los pacientes crónicos ha apuntado que se sienten "aislados de la sociedad" y el 70% ha padecido síntomas depresivos al ver empeorar su enfermedad. Por ello, Escobar ha pedido que se vigile la salud mental de estos pacientes, y sobre todo la de los mayores: "Necesitamos ayudar a nuestros mayores, a los más vulnerables, con un aislamiento social, a que sean visibles en el sistema". Además, la presidente urge también a actuar "hay mucha gente sufriendo y hay que repararlo".

Según datos de la plataforma, las enfermedades crónicas representan el 80% de las consultas en el sistema de Atención Primaria, el 60% de hospitalizaciones y el 80% gasto sanitario del país.