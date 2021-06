La defensa de Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que le condenó a un año y nueve meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo hiciera su prueba de selectividad en septiembre de 2012.

El letrado del Pequeño Nicolás en este proceso, Juan Carlos Navarro, ha anunciado este jueves la interposición del recurso, que se materializará más adelante, dentro del trámite habitual.

También ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo la funcionaria de Policía condenada por expedir el carné falso, han detallado a Efe fuentes jurídicas.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid condenó –en una sentencia fechada el 2 de junio– a Francisco Nicolás Gómez Iglesias a un año y nueve meses de prisión y a multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros (2.700 euros) como autor de un delito de falsedad en documento oficial, por falsificar el DNI para la citada trama.

Una condena por un delito de falsedad documental que se aleja de los cuatro años y medio de prisión que pedía el fiscal al aplicar una atenuante por dilaciones indebidas en el procedimiento.

Al amigo que hizo el examen en su nombre, Manuel A.S., lo condena a un año de prisión y a una multa de 1.800 euros por falsedad en documento oficial pero en concepto de cooperador necesario, en tanto que a la funcionaria de Policía que elaboró ese DNI es condenada a una multa de 2.700 euros como autora de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público por imprudencia grave.

La sentencia, que cuenta con un voto particular de una magistrada, considera probado que en el examen de selectividad de septiembre de 2012, Gómez Iglesias planeó la suplantación con su amigo Manuel para lo cual pidieron un duplicado del DNI del primero, pero usando la foto del segundo.

Los jueces no ven acreditado que la funcionaria de Policía se percatara de que la foto no era del Pequeño Nicolás, "pese a que se hallaba en condiciones de hacerlo de haber prestado una mínima atención", ni que ella formara parte del plan.

Precisamente, en esto último discrepa la jueza Caridad Hernández, que entiende que la funcionaria debería recibir una condena más elevada dado que "es inverosímil" que no se diese cuenta de que el de la foto no era Gómez.

Sobre esta condena el despacho que representa a la acusación popular que ejerce la Asociación de Policía Municipal Unificada, ha subrayado que la sentencia condena a la funcionaria conforme defendió esta acusación, en detrimento de la tesis de la Fiscalía, que la consideraba autora de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, siendo Francisco Nicolás inductor de dicho delito y Manuel A.S. cooperador necesario del mismo.

Igualmente, Francisco Nicolás Gómez Iglesias es condenado como autor de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular, como defendía APMU, y Manuel A.S. como cooperador necesario, lo que hace al despacho que ejerce esta acusación popular disentir de la afirmación incluida en la sentencia de que no ha habido "una aportación sustancial" por parte de esta acusación, según un comunicado remitido a Efe.

"De no haberse modificado las conclusiones en el sentido que se hizo, la consecuencia más plausible hubiera sido la absolución de los tres acusados, puesto que O.P.R –la funcionaria– no habría cometido un delito doloso, sino imprudente, y no cabe la inducción o la cooperación (que es lo que se atribuye a los otros acusados por parte del Ministerio Fiscal), en los delitos imprudentes", señala el comunicado.