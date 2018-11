La periodista de Público Marisa Kohan ha sido galardonada este martes con el premio al mejor trabajo periodístico contra la violencia de género en la cuarta edición de los Premios Compromiso, que concede la Fundación Clece Social.

Reconoce de esta manera el trabajo continuado en favor de las victimas de la violencia machista.

Los premios son un reconocimiento al trabajo de entidades, medios de comunicación y personalidades en la lucha contra la violencia de género. Entre los premiados en esta edición figuran también los proyectos contra esta violencia llevados a cabo por organizaciones sociales como la Fundación Santa María La Real, la Asociación de Xóvenes Emprendedores de Lugo (AXEL) y la Fundación Don Bosco.

Kohan ha dedicado el premio a todas las y los periodistas "que día a día se afanan por hacer periodismo con perspectiva de género, que no es otra cosa que hacer un periodismo de calidad".

Reconoció que, a pesar de que se ha avanzado mucho en el tratamiento de la violencia de género y de sus víctimas en los medios de comunicación, aún queda un larguísimo camino por recorrer. "Es necesario erradicar de los medios titulares que no queremos volver a leer en relación a la violencia de género y mejorar los contenidos, pero igualmente importante es trabajar porque cada día haya más mujeres en los puestos de dirección y en los consejos de administración de los mismos". Afirmó que a pesar de que las mujeres conforman más de la mitad de las redacciones, "empezamos a ser invisibles en los puesto de dirección. No sólo nos enfrentamos a los techos de cristal, que muchas no divisan, sino que nos quedamos adheridas a los suelos pegajosos", añadió.

En su discurso reconoció que premios como el de Clece son un impulso para seguir avanzando "hacia un periodismo riguroso y de calidad en un tema tan sensible como el de la violencia de género".

El galardón reconoce la relevancia de una serie de artículos escritos a lo largo de un año, en los que se aborda la violencia de género y los derechos de las mujeres desde distintos ángulos.

Reconocer el trabajo de las sociedad civil



La Fundación Santa María La Real de Aguilar de Campoo (Palencia) ha sido premiada por su programa "Empleo Mujer de Castilla y León", en el que han participación hasta la fecha 513 mujeres; mientras que AXEL, por su proyecto "Blíster, píldoras del conocimiento" que busca formar a mujeres en otras áreas laborales no asociadas tradicionalmente a ellas.

La Fundación Don Bosco de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y Badajoz han sido galardonadas por sus "Itinerarios integrados de Inserción Sociolaboral" con víctimas de violencia de género, con los que se plantea como objetivo la mejora de la empleabilidad de estas víctimas.

El Premio a la Iniciativa de Sensibilización más relevante en la lucha contra la violencia de género fue concedido a la campaña "Tolerancia Cero. Contra el maltrato, la fuerza de todos" de Antena3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña.

En cuanto al reconocimiento a las asociaciones que más han colaborado con Clece, el galardón ha sido otorgado a Candelita y a la Fundación ARED por su implicación en la integración y reinserción de las mujeres en el mundo laboral, principalmente a las provenientes de colectivos vulnerables.

Asimismo, el jurado ha concedido una distinción especial a la capitana de la Guardia Civil, María José Garrido Antón.

Este año la gala ha estado marcada por la ausencia de Luis Lorente, presidente del jurado, que ha fallecido hace unos días.

169 supervivientes con trabajo

Uno de los compromisos de Clece es proporcionar trabajo a colectivos desfavorecidos y vulnerables. En este sentido, en la gala del año pasado la Fundación Social de la empresa se comprometió a contratar a 139 mujeres sobrevivientes de la violencia de género. Durante la gala anunciaron que habías superado con crece esa cifra y que en total se habían incorporado a la plantilla un total de 169 mujeres con estas características.

La iniciativa se llamó "Proyecto 139", siendo ésta una cifra simbólica igual a la de número de candidaturas presentadas en esos galardones contra la violencia de género a la categoría de Mejor proyecto Social.

El objetivo de este proyecto fue favorecer la plena recuperación e integración social de las víctimas a través del empleo. Clece es una empresa de multiservicios, referente en servicios integrales a empresas, con cerca de 74.000 empleados y presencia en todo el territorio nacional.