PP y Vox suprimen la gratuidad universal de los comedores escolares en Extremadura

Los comedores escolares dejarán de ser gratuitos para todos los alumnos este curso en Extremadura. Así lo ha confirmado la nueva consejera de Educación, Mercedes Vaquera, este lunes. Aunque la Junta había anunciado que las plazas serían universales siguiendo la medida puesta en marcha por el anterior Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara, finalmente no será así.

El Gobierno del PP en coalición con Vox, liderado por María Guardiola, solo financiará el servicio a una parte del alumnado, el resto tendrán que pagarlo.

Esta decisión supone retroceder al proceso anterior, donde se tenía en cuenta la renta económica familiar para financiar o no el servicio. Si bien, ahora, además de este requisito, se valorará también el uso del transporte escolar y la necesidad de conciliación, según ha afirmado la responsable de Educación.

La Junta recibió el total 17.619 solicitudes para poder acceder al servicio de comedor este curso 2023-24, pero las plazas gratuitas que ofrecerá serán solo 15.493. Por lo que 2.126 estudiantes tendrán que abonar las tasas para quedarse a comer en sus escuelas. Lo que las familias no entienden, como ocurre siempre que las ayudas son parciales, es que en casos con situaciones económicas muy parecidas unas se vayan a beneficiar de la gratuidad y otras no.

Desde la oposición, secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, ha reprochado al Gobierno autonómico su falta de previsión: "Sabían que la demanda de niños para los comedores escolares iba a ampliarse, iba a ser superior al ofrecerse de manera gratuita y han dejado fuera a más de 2.100 niños". En la misma línea, Mateos ha criticado que la "solución" dada por la Junta es que "quien quiera comedor, se lo pague".

También la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha alertado del "absoluto caos" que están sufriendo muchas familias con la vuelta al cole. "Comienzan los recortes del PP", ya que "para favorecer a una minoría privilegiada van a eliminar impuestos a costa de que ciertos servicios recaigan en las espaldas y los bolsillos de las familias trabajadoras", ha señalado De Miguel.

Por su parte, las asociaciones de padres y madres lamentan que los primeros pasos del nuevo Gobierno en Educación sea este cambio de rumbo. Si bien celebran que ningún alumno que lo haya solicitado se vaya a quedar sin plaza (otros años sí ocurría), afean a los de Guardiola que junto a la ampliación de la cobertura no se extienda la gratuidad universal y las familias que no sean becadas tengan que pagar 5,77 euros por menú diarios.

"Es un gasto que no todo el mundo puede permitirse, ni siquiera trabajando los dos progenitores. Muchos hogares con sueldos bajos no pueden desprenderse de 115,4 euros mensuales por hijo. Es una barbaridad. Y, sin embargo, muchas no tienen más remedio que llevarlos al comedor porque trabajan", ha expresado a Público Maribel Rengel, presidenta de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (FREAMPA).

De esta forma, Rengel ha cuestionado las palabras de la consejera, quien ha aseverado que "los que se quedan pagando es porque tienen una situación económica para poder pagar", durante su visita al colegio Dulce Chacón de Cáceres.

En este contexto, la FREAMPA recuerda que el comedor es un gasto que se suma a los otros tantos que las madres y padres tienen que afrontar cada curso escolar. La organización lleva años reclamando, asimismo, la gratuidad de los libros de texto y el material escolar.

"Las familias hacemos muchísimos esfuerzos porque somos conscientes de que una escuela pública y de calidad es el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos. Ahora necesitamos que la Administración haga lo propio. El derecho a la educación debería garantizarse en un gran pacto de Estado. Debería estar por encima del color político que nos gobierne", ha insistido Rengel.

La situación a la que regresan los estudiantes extremeños no se diferencia demasiado de la de los alumnos del resto de comunidades. En nuestro país, ninguna comunidad tiene un servicio de comedor 100% gratuito. Según Save the Children, mientras casi el 30% de los menores de 18 años vive en riesgo de pobreza, las ayudas para asistir al comedor escolar alcanzan solo al 11,2% del alumnado de Infantil, Primaria y ESO.

Aunque todas las regiones salvo La Rioja, Cantabria y Balears ofrecen becas en función de la renta, algunas como la Comunidad de Madrid ni siquiera llegan a cubrir todo el gasto, sino que las familias siguen teniendo que abonar un euro diario. Un coste que buena parte de las casas no puede asumir y que ahonda en la vulnerabilidad de los menores, sobre todo de aquellos cuya única comida completa al día es la que hacen en los centros.