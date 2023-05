Ayuso sube el precio de los comedores escolares en los colegios públicos y eleva el gasto diario de las familias a 5,50 euros

La Comunidad de Madrid está en proceso de incrementar el precio de los menús en los comedores escolares de los colegios públicos. Así lo recoge el nuevo acuerdo marco para la prestación de este servicio redactado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este pliego sustituirá al de 2021 e implicará un encarecimiento de los menús, que pasarán de valer 4,88 euros por alumno a 5,50 euros de cara al curso 2023-2024 (lo que supone una subida del 12,7%).

Ayuso se suma así a otros territorios, como Andalucía, Asturias, Catalunya, Castilla y León, Extremadura y Murcia, que ya hicieron lo mismo en el ejercicio anterior. Dicho aumento supondrá un desembolso extra a las familias que necesiten hacer uso del comedor escolar de 12,4 euros por hijo, lo que elevaría el gasto a 110 euros mensuales y a cerca de 1.000 euros, si se suma el año escolar entero.

Fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) han explicado a Público que los directores de los centros educativos "se enteraron por las empresas" después de que estas se reunieran con la Consejería de Educación de la subida de las tarifas. El gabinete de Enrique Ossorio "pidió discreción a las empresas en noviembre —tras acordar el aumento—" para que este tema "no saltara a la opinión pública ni en precampaña o campaña electoral", ha asegurado Isabel Gavín, secretaria general de Enseñanza de CCOO en Madrid

Según un estudio elaborado por Save the Children, sólo un 9% de los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria recibe algún tipo de ayuda para costear el comedor escolar en Madrid. De modo que la mayoría de los alumnos verán afectados por el nuevo precio. Esta decisión política coloca en una situación delicada a aquellos hogares que ya de por sí tienen que hacer un esfuerzo para pagar las cuotas al precio actual. Y, lejos de mejorar, pone en riesgo la condición de niños en riesgo de pobreza o exclusión social —que en Madrid son uno de cada cuatro, según un informe presentado por UNICEF—.

"Este precio es inasumible para muchas familias sin que haya becas ni gratuidad. Condenan a la exclusión del comedor a decenas de miles de niños y niñas que se suman a los que cientos de miles que ya están excluidos. Es necesario cambiar el modelo. No se puede quedar ni un solo niño o niña sin comedor por falta de recursos de su familia", ha señalado Galvín.

Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Giner de los Ríos también se han mostrado muy críticos con la subida planeada por Ayuso y han criticado la "falta de empatía" del Gobierno del PP. "En la Comunidad de Madrid, salvo pocas excepciones, las becas dejan la tasas del comedor en un precio reducido, no gratuito. Incluso una familia que cobra el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Mínima de Inserción tiene que pagar un euro por el comedor. Dinero que supone una parte importante de sus recursos", ha recriminado Carmen Morillas, presidenta de la organización.

"Nosotros hemos pedido en muchas ocasiones la retirada de ese precio que, según ellos, es simbólico. Y no hay manera. Dicen que 'no' porque todo 'no puede ser gratis'. Sin entender ni comprender que a estas familias les supone una tortura", ha asegurado Morillas.

La FAPA reclama "pensar mejor" el funcionamiento de los comedores y recuerda que para muchos niños se trata de "la única comida que hacen al día". Por ello, llaman a mejorar la coordinación de este servicio en Secundaria, ya que "muchos institutos no disponen de comedor y, por tanto, los alumnos no pueden alimentarse allí, ni siquiera percibiendo algún tipo de ayuda por la situación socioeconómica de su familia".