Los premios Arcoíris del Orgullo reivindican más democracia y libertades

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha dirigido este lunes a las personas LGTBI para decirles que ni el Gobierno ni su departamento les "van a soltar la mano". Lo ha asegurado en el día en que el Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes el proyecto de la ley trans y en víspera del Día del Orgullo LGTBI.



"Somos conscientes de lo que ha costado y del camino que nos queda por recorrer. Este ministerio y este Gobierno no os vamos a soltar la mano", ha recalcado Montero en un acto institucional de Igualdad con motivo del Orgullo, en el que se ha hecho entrega de la segunda edición de los reconocimientos Arcoíris.

La periodista Irantzu Varela, entre las galardonadas, ha querido recordar a los presentes que "España no será democrática mientras no se acabe con la monarquía, no se cierran los CIES y se regularice a todas las personas en situación irregular".

Al acto han acudido, además de Montero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.

La titular de Igualdad ha expresado su "orgullo" porque la ley trans haya sido ratificada por el Gobierno en vísperas del Día del Orgullo LGTBI y ha deseado que la tramitación parlamentaria en el Congreso sea "ágil".

La ley, entre otras cosas, reconoce el derecho al cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicológico a partir de los 12 años y con determinadas condiciones desde los 16 de forma autónoma, prohíbe las terapias de conversión y garantiza a las lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar el acceso a las técnicas de reproducción asistida.

Montero ha insistido en que esta ley "reconoce como normal lo que es normal: los cuerpos diversos, la diversidad sexual y que nuestras hijas crezcan con el orgullo de ser quienes son, felices y sin que nadie les haga sufrir".

También ha agradecido a las personas LGTBI su "lucha y visibilidad", que permite que "miles de personas en España sepan que pueden desarrollar sus proyectos de vida con total normalidad y fuera de los armarios".

Montero ha añadido que la trans "es de las leyes que no se olvidan, porque hacen mejores nuestras vidas" y que "nunca más habrá un país" que no cuente con las personas LGTBI.

En la misma línea se ha manifestado la directora general de Diversidad Sexual, Boti García, que ha expresado su deseo de que la ley avance en el Congreso "sin más parones" y ha asegurado que significa un paso en la lucha "por su derecho a amar" de las "heterodoxas sexuales".

Los diez premiados con el reconocimiento Arcoíris, que han distinguido por segundo año a personas por su visibilización, apoyo y defensa de los derechos LGTBI, han sido el director de cine Pedro Almodóvar, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, la abogada y activista Charo Alises o la actriz Abril Zamora.

También han sido galardonadas los periodistas Nerea Pérez de las Heras y Paco Tomás, la cómica y guionista Carolina Iglesias y los cantantes Rodrigo Cuevas y Samantha Hudson.